El Atrio desafía en su fortín a una necesitada Arandina

Atrio y Arandina CF medirán esta tarde sus fuerzas en el primer derbi provincial de la temporada en el Grupo VIII de Tercera. San Amaro se convertirá en escenario (18,00 horas) de una contienda entre un Bupolsa que aspira este año a dar un paso adelante en la tabla clasificatoria y una escuadra ribereña que inicia el curso con el único objetivo de recuperar la categoría perdida el año pasado.

Los anfitriones tratarán de sacar partida una vez más de un terreno de juego que convirtieron la pasada campaña en un auténtico fortín (acumulan, con el jugado este año, un total de 15 partidos puntuando ante su afición) y de la situación de ansiedad en la que llega su poderoso oponente de turno.

Y es que la Arandina CF, uno de los grandes candidatos a luchar por el play-off de ascenso y el título liguero, no ha firmado hasta el momento el arranque liguero soñado. Ni mucho menos. La escuadra de Diego Rojas se tuvo que conformar con un empate en el Adolfo Suárez ante un reforzado Real Ávila y cayó derrotado de forma dolorosa el pasado domingo ante uno de sus rivales directos, el Atlético Astorga, en El Montecillo.

Esta situación le hace llegar a la capital con el cuchillo entre los dientes y la imperiosa necesidad de hacer subir el primer triunfo a su casillero particular para no perder comba con la zona noble de la general.

Sus problemas en la línea defensiva le han jugado una mala pasada, por lo que los ribereños deberán ajustar su retaguardia en San Amaro si quieren obtener un resultado positivo frente al Atrio, que llega a este envite tras caer en su último duelo contra el Unionistas en las pistas del Helmántico.

La escuadra de Manu Cabezas confía en sus opciones de puntuar en el derbi para salir airoso del complicado arranque liguero que le deparó el sorteo del calendario.

El preparador del Atrio, Manu Cabezas, pretende cerrar su complicado tríptico inicial (ya ha jugado contra Virgen del Camino y Unionistas) con un buen sabor de boca. Para ello podrá contar con todos los efectivos de su plantilla.

Muchos han sido los movimientos que se han producido en el seno de la Arandina CF esta semana. El club blanquiazul anunció el lunes el fichaje de Antonio Luque, el miércoles que se hacía con los servicios de Keanu Ismic y ayer hacía lo propio con Pablo González Méndez, un central de 25 años que llega procedente del Somozas de Segunda B. En las filas del combinado gallego jugó el año pasado un total de 32 encuentros. También la campaña anterior, la 2015-16 militó el vigués en la categoría de bronce nacional, en este caso en las filas del Pontevedra.

En el cuadro de Pasarón jugó 19 encuentros ligueros. Antes se había formado en las categorías inferiores del Celta B. Aunque también ha tenido una baja, la del defensor Rony -por los problemas burocráticos que la habían impedido conseguir el transfer-. Y todavía sondea el mercado en busca de un par de futbolistas para dar por cerrada definitivamente la plantilla. El técnico burgalés no podrá contar con el lesionado David Ruiz, pero sí con alguna de sus últimas incorporaciones.