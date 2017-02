El Atrio se desquita ante La Bañeza

ATRIO BUPOLSA 2 – LA BAÑEZA FC 1



El Atrio se agarró a la fe como a un clavo ardiendo. Y completó una remontada de mérito frente a La Bañeza culminada casi sobre la bocina con un magnífico tanto de Tobar. Antes, en el tramo final del primer acto, Raúl permitió a los de Santi Sedano recuperar la confianza frente a un rival que dominó a su antojo la primera mitad.



El encuentro tuvo dos partes claramente diferencias, una para cada equipo. Los visitantes fueron protagonistas en los primeros 45 minutos. Se adelantaron en el marcador, llevaron el encuentro a su terreno y generaban siempre la sensación de poder asestar un golpe mortal que sentenciara el partido.

Pero a raíz del tanto del empate y tras el paso por los vestuarios el decorado de la contienda cambió radicalmente. El Atrio dio un paso adelante y fue aprovechando el bajón físico de su contrincante para hacerse con la manija del choque y dar la vuelta a la tortilla.



Los anfitriones estaban obligados a retornar a la senda de la victoria tras el traspiés del pasado fin de semana y los buenos resultados cosechados por sus perseguidores en la general. Pero los planes se le fueron de inmediato al traste. Pese a que fueron ellos quienes primero buscaron la meta rival en una falta ensayada botada por Adri que Bellido envió por encima del larguero desde la frontal.



La Bañeza echó un jarro de agua fría a las aspiraciones del Bupolsa en su primer acercamiento peligroso. Pablo Martínez presionó con codicia la salida del balón del Atrio. Bellido se confió en exceso junto a la banda y vio cómo el ariete le robó la cartera y se lanzó como un cohete al área por el costado izquierdo. Y resolvió con frialdad y acierto el mano a mano con Mario con un disparo raso y con rosca al segundo palo que hizo subir el 0-1 al marcador.



El tanto desarboló por completo durante varios minutos el esquema de juego planteado por Santi Sedano. Los nervios hicieron acto de presencia y La Bañeza se fue creciendo bajo la lluvia incesante que marcó el desarrollo de todo el choque. De hecho Pablo Martínez aprovechó una indecisión de la zaga local en el 12 para rematar un balón muerto por encima del larguero.



Poco a poco fueron serenándose los ánimos en las filas del Atrio. Marcos probó fortuna en el 21 con un potente derechazo desde la frontal que se marchó muy cerca del poste de la meta de Sánchez.

Los leoneses imponían su fortaleza física en la zona ancha. Y llegaban con facilidad a las inmediaciones del área del Bupolsa. Superada la media hora de juego de nuevo Pablo Sánchez, recogiendo un balón largo por el costado derecho, disparó cruzado desde el vértice del área chica. El balón lo repelió Mario con apuros. Acto seguido fue su compañero Varo quien buscó la meta local con un potente zapatazo desde la frontal que salió ligeramente desviado.



Las sensaciones del Atrio no eran del todo buenas. Pero todo cambió en el 44 tras un centro al corazón del área de Bellido que no acertó a cabecear en primera instancia Adri. Su compañero Raúl, que venía siguiendo la jugada, se encontró con el esférico, que empujó al fondo de las mallas para salvar los muebles a los suyos.



Aún así, La Bañeza pudo golpear de nuevo en la última acción del primer acto en un disparo de Varo que salvó in extremis Mario.



El receso sentó mejor al Atrio, quien ganó enteros con la entrada de los hombres de refresco. El cambio de sistema y la disposición sobre el campo de toda la pólvora que tenía en el banquillo dio resultado a Santi Sedano.



El Bupolsa fue capaz de neutralizar en primer término las vías de agua que le había provocado su contrincante en el primer acto.



Con un compañero de andanzas como Guti a su vera Tobar comenzó a encontrarse más cómodo y se mostró muy incisivo con sus internadas por la derecha. En un par de ocasiones sus disparos cruzados con la zurda tras recortar a su par se perdieron lejos de los tres palos.



Luego lo intentó Marcos con un derechazo desde 25 metros que detuvo con problemas un Sánchez siempre muy atento y que salvó a los suyos de males mayores por sus buenas prestaciones cuando tenía que salir de palos para cortar acciones burgalesas.



Al menos hasta que el tiempo se agotaba. A cuatro minutos para el final Juan peleó con ahínco un balón en la corona del área grande. Se llevó la pelota por insistencia y tuvo la claridad suficiente para meter un pase soberbio por encima de la defensa que dejó solo a Tobar. El ariete destapó el frasco de las esencias para rematar la faena. Con la serenidad de un auténtico killer del área controló, alzó la vista y picó el balón con clase para superar al meta Sánchez y dejar los tres puntos en casa.