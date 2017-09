El Atrio, a examen en La Arboleda

Duro encuentro el que le espera al Atrio Inmobiliaria en Almazán. Juega en La Arboleda ante un oponente que ha empatado sus tres últimos encuentros, pero que llega a la cita con la moral alta después de conseguir un punto en La Eragudina ante el Atlético Astorga. Los de Manu Cabezas tendrán enfrente a un rival que mantiene una plantilla experimentados, pero que ha cambiado con respecto a la pasada campaña.



«Pese a todo siguen siendo un equipo con mucho oficio y muy serio y lo han demostrado en este inicio de Liga. Empatar ante el Ávila y el Astorga no está al alcance de todos los equipos y ellos lo han conseguido», comenta Manu Cabezas, entrenador de la escuadra burgalesa.

El técnico valenciano tiene clara la receta para regresar de tierras sorianas con un resultado positivo, aunque advierte de que será complicado. Deben imprimir velocidad con el balón y ser cautelosos cuando no lo tengan. «A ellos les conviene un ritmo de partido lento, que no haya muchas idas y venidas. Si dejamos que lleven el juego a su terreno será imposible hacerles frente», explica el preparador.



El Almazán cuenta en defensa con el veterano Culebras, un jugador que será una amenaza en todas las estrategias ofensivas, a lo que hay que añadir la sobriedad que aporta en defensa. En la delantera, Pascual Buyla es su referencia. Es un futbolista muy rápido y trabajador, al que el cuadro soriano busca de forma incesante y que ya ha marcado dos goles esta campaña. Será uno de los elementos a vigilar.



Las ausencias se convertirán en uno de los problemas para el cuerpo técnico, que podría acumular hasta 5 bajas. Las de Corcuera, Átomo (ambos por motivos personales), Germán (está sancionado) y Jaime (arrastra problemas musculares) son seguras, mientras que Manu Cabezas está pendiente de la evolución de Adri, sobre el que no tomará una decisión hasta hoy mismo.