Como estaba previsto, el Comité de Competición de la Federación de Castilla y León de Fútbol ha dado la razón al CD Bupolsa, club que denunció al Real Burgos por la alineación indebida de Jonatan Alexander Angulo en el choque que ambos contendientes disputaron el pasado jueves 12 de octubre y que acabó con el resultado de 3-3. Así las cosas, el Atrio pasará a ser el ganador del choque por un marcador de 0-3 y al cuadro rojipardillo se le restará el punto que sumó. A lo anterior hay que añadir una multa de 1.001 euros debido a la infracción, la cantidad mínima prevista para estos casos.



Se abre ahora un plazo de 10 días para que el club que preside Juan Antonio Gallego recurra al Comité de Apelación. El máximo mandatario no tenía ayer clara la decisión.«Es un tema al que le tenemos que dar una vuelta», comentó. No obstante, la entidad asume la sanción y es consciente de que será harto complicado que no se lleve a cabo.



Las alegaciones que la entidad rojipardilla envió a la FCyLF el martes fueron desestimadas y Competición explica punto por punto las razones para no tenerlas en cuenta. Basa su sanción en los artículos 227.1 y 2 y 226.b del Reglamento General de la RFEF, ya que queda demostrado que la edad de Jonatan es de 24 años.



Queda ahora por comprobar si el futbolista podrá regresar al equipo burgalés o deberá jugar lo que resta de campaña en el filial. En el caso de que pueda jugar en el Tercera División, deberá realizar los mismos trámites burocráticas que han debido superar algunos de sus compañeros extranjeros que forman parte de la plantilla.



La situación deportiva del Real Burgos empeora con esta decisión, ya que no solo pierde uno de los 2 puntos que había logrado en las 9 jornadas que se han disputado, sino que por el momento no podrá contar con un jugador que se había convertido en su referencia ofensiva y que mejoraba el rendimiento colectivo.



Será un problema más para un club que ha regresado con mal pie a la categoría nacional y que necesita cambiar el paso de inmediato si no quiere que la salvación se convierta en un imposible. Está a 7 puntos del puesto 17º, aunque quizás alcanzar esta plaza no sea suficiente para mantener la categoría, ya que todos los equipos de Castilla y León del grupo I de la Segunda B están en estos momentos en peligro de descenso, lo que supondría arrastres.



En el otro lado de la balanza se sitúa el Atrio Inmobiliaria. La suma de dos puntos más en su casillero le catapultará a la zona noble de la tabla clasificatoria. Afrontará la décima jornada con los mismos puntos que el Atlético Astorga y la Arandina, que en estos momentos comparten la cuarta plaza. El conjunto que entrena Manu Cabezas se encuentra en puestos de play off