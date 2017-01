El Atrio no da con la tecla

El Atrio Bupolsa no da con la tecla adecuada para salir de un estado depresivo que le impide expresarse con solvencia sobre el terreno de juego. Ayer se tuvo que conformar con un empate, y gracias, ante un histórico venido a menos como el Real Ávila que hizo más méritos que los anfitriones para llevarse el gato al agua.

Los burgaleses terminaron el partido en inferioridad numérica y pidiendo la hora. Habían sufrido lo indecible para mantener un exiguo botín que le sirve de muy poco para sacar la cabeza de la zona peligrosa. Así que tuvieron que apretar los dientes para capear el temporal y esperar tiempos mejores.

El cuadro de Pechu está atenazado por la presión. Inició la campaña con elevadas pretensiones de éxito y verse en puestos de descenso le produce un nerviosismo que limita notablemente sus prestaciones sobre el césped.

Y ello a pesar de que fue capaz de adelantarse en el marcador muy pronto frente a un necesitado Ávila que no sabe todavía lo que es ganar a domicilio. Los anfitriones saltaron al terreno de juego con una línea defensiva de cinco hombres para intentar fortalecer su retaguardia.

El Atrio salió con brío al terreno de juego. Un centro de Jesús del Rincón desde el costado izquierdo fue recogido por Guti, quien en una hábil maniobra superó a su par y se internó en el área. Su disparo con el exterior de su pie derecho fue repelido a córner en el primer palo por Julen.

En el saque de esquina llegó el tanto burgalés. Tobar, omnipresente en los primeros minutos, peinó el esférico al segundo palo, donde apareció Adri para empujar el balón de cabeza al fondo de las mallas.

Pero lo que debía ser un bálsamo se convirtió en el peor de los remedios para el Atrio, que perdió completamente el control del partido en el siguiente cuarto de hora ante un Ávila que espoleado por el tanto dio un paso adelante y convirtió por momentos el duelo en un monólogo. Su ariete Iván fue un constante quebradero de cabeza para la zaga local convirtiendo en oro cada balón que tocaba. Por poderío aéreo, pero también por zancada y capacidad de dejar en ventaja a sus compañeros.

Los rojillos desataron las hostilidades con un lanzamiento de falta lateral de Andrés que no llegó a cabecear Iván. El balón botó en el área y Nacho se tuvo que emplear a fondo para despejarlo a saque de esquina. Acto seguido el mismo jugador protagonizó una gran cabalgada por el costado izquierdo, pero su centro al segundo palo no fue aprovechado en buena posición por Rubén junto al poste.

Los visitantes llegaban con comodidad al área burgalesa ante un Atrio que había perdido el sitio y se veía incapaz de mantener la posesión del esférico. En el 23, y tras un saque de banda peinado por Iván, Roberto cabeceó un balón por encima del travesaño.

A la media hora de juego, tras un error en la entrega de Jesús, Javi vio adelantado a Nacho, pero su disparo de primeras desde la corona del área no encontró portería.

A partir de ese momento el Atrio fue capaz de sobreponerse a la situación e igualó la contienda intentando serenar el juego con posesiones más largas. Adri, en acción personal por el centro, llevó el peligro a la meta abulense con un zurdazo desde la frontal que se perdió junto al palo.

No pudieron arrancar peor las cosas para el Bupolsa tras el paso por los vestuarios. El cuadro rojillo empató la contienda en un cambio de orientación de Andrés hacia la banda derecha, donde Rubén controló el esférico, levantó la cabeza, y con un disparo raso y cruzado superó a Nacho.

Y tras la igualada el Real Ávila se vino arriba poniendo por momentos contra la cuerdas al Atrio con buenas llegadas por el costado derecho de su ataque que a punto estuvieron de costar un disgusto mayor a la escuadra burgalesa.