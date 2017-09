Con reparto de puntos se saldó el primer derbi burgalés de la temporada en el Grupo VIII de Tercera. La Arandina CF llegó a San Amaro en busca de su primera victoria del curso, algo que se resistió de nuevo en el fortín de un Atrio Bupolsa que resistió a los envites de un contrincante más ambicioso y que llevó casi siempre la iniciativa en el encuentro. Los blanquiazules amagaron, una y mil veces. Y en todas ellas sin fortuna. Mientras, los anfitriones supieron capear el temporal con relativa solvencia para prolongar una semana más su buena racha en San Amaro (con el final de la pasada campaña acumulan ya 16 partidos consecutivos puntuando en casa).

Los ribereños mostraron desde el primer minuto su condición de equipo destinado a pelear por los puestos de privilegio de la tabla clasificatoria, ganando una y otra vez la partida en la medular a un Atrio que cedía terreno y buscaba crear peligro en rápidas transiciones al contragolpe.

La Arandina se apoderó de la posesión del esférico, siempre sacando el balón combinado desde de la defensa. Muy pronto avisaron de sus intenciones los de Diego Rojas, que necesitan imperiosamente la victoria para no perder comba con el grupo cabecero.

El central Piña remató alto un buen saque de esquina de Bruju en el minuto 6. Yel habilidoso jugador zurdo burgalés probó fortuna acto seguido, casi sin ángulo, aunque su disparo se marchó a las nubes.

El Atrio se encontraba cómodo cediendo la posesión a su oponente de turno consciente de su capacidad para cambiar el rumbo del partido en rápidas salidas tras robar el balón, casi siempre por el costado diestro con Pablo y Átomo como protagonistas.

Su primer acercamiento al área de la Arandina tuvo mucho peligro. Un centro de Átomo desde la derecha al segundo palo fue rematado sin demasiada convicción por Guti, que no acertó a conectar con precisión con el cuero libre de marca en el área chica. El balón lo despejó Mediavilla a córner.

Y en el siguiente minuto el Bupolsa tuvo una doble oportunidad de adelantarse en el marcador aprovechando la blandura de la defensa ribereña. Los locales botaron una falta al área. El esférico cayó a los pies de Guti, sin vigilancia en el área, pero su disparo se estrelló en el poste. El rechace lo recogió Germán, que a bocajarro, chutó al cuerpo del portero.

A partir de ese momento se intensificó si cabe el control territorial de una voluntariosa Arandina, que antes del descanso llegó en otro par de ocasiones con peligro al área de un entonado Álvaro del Val. En el 35 una buena combinación entre Bruju y Rodri concluyó con un disparo del ariete visitante, en posición inmejorable pero demasiado centrado, por lo que lo detuvo sin apuros el meta del Atrio.

Y poco después Bruju, con mucha movilidad por todo el frente de ataque, firmó una acción personal por el costado diestro que finalizó con un disparo con el exterior de su pie izquierdo que atrapó del Val junto a la cepa del poste.

El paso por los vestuarios no cambió en absoluto la decoración del encuentro. La Arandina no escondía su hambre de victoria y ponía todos los medios para conseguirlo abriendo el campo todo lo posible -con un Ruba que tomó los galones por banda derecha-. Pero les faltaba precisión en los últimos metros.

Álvaro del Val evitó el tanto de los ribereños con una fenomenal intervención en el minuto 56. Zazu sirvió un balón al centro del área desde la banda izquierda y Fer, desde la frontal, golpeó el balón con violencia con el interior haciendo lucirse al joven cancerbero burgalés con una estirada de mucho mérito que envió el balón a saque de esquina.

La réplica de los anfitriones fue una buena combinación entre Guti y Átomo que concluyó con un disparo del segundo desde la corona del área que se marchó por muy poco por encima del larguero.

La Arandina no se conformaba con un empate que le servía de muy poco para las altas miras que se ha fijado. Y siguió intentándolo hasta el final de la contienda, con más voluntariedad que acierto.

Los visitantes buscaban a Ruba, que trataba de profundizar por la banda derecha. Su centro al corazón del área tras una buena acción personal no encontró rematador en línea de gol.

Cuando el partido ya agonizaba dispuso el combinado de Diego Rojas de su última oportunidad para batir la meta de Bupolsa bien pertrechado en la retaguardia. Un centro atrás de Ruba fue rematado por Rober en segunda línea. El balón llevaba marchamo de gol pero Jaime fue capaz de abortar el peligro desviando la trayectoria del esférico arrojándose al suelo.