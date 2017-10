El Atrio se sale con la suya

ATRIO INMOBILIARIA 3

BECERRIL 2

Atrio Inmobiliaria: Raúl, Pablo, Marcos, Dani Burgos, Bellido, Turzo, Átomo, Israel (Adri, min. 72), Guti (Álvaro Martín, min. 89), Viti (Xabi, min. 79) y David Fernández.

Becerril : Ortega, Riki, Isra, Sergio, Sierra, Diestro (Crespo, min. 70), Kevin (Benito, min. 70), Carlos, Cuco, Melero y Alvarito (Fran, min. 78).

Árbitro: Laín Pérez (colegio castellano-leonés).

Tarjetas amarillas: A los locales Viti, Turzo y Bellido y a los visitantes Melero y Benito.

Tarjetas rojas: No hubo.



Goles: 0-1, min. 36: Marcos, en propia puerta; 1-1, min. 56: Guti; 2-1, min. 60: Átomo, de penalti; 2-2, min. 68: Sierra; 3-2, min. 72: Guti.

BURGOS

Le costó, pero logró su objetivo. El Atrio Inmobiliaria superó al recién ascendido Becerril en un partido con alternativas. Eso sí, los locales crearon más y mejores ocasiones en un partido abierto hasta el final.

Los blancos necesitaban la victoria después del tropiezo (momentáneo) sufrido en el derbi contra el Real Burgos y ofrecieron una mejor versión. El Becerril, por su parte, jugó bien sus bazas y no fue suficiente para rascar un resultado positivo.



Ambos equipos buscaron la portería rival desde el arranque, aunque los constantes acercamientos no se tradujeron en oportunidades claras. Al Atrio le faltó la pausa y la precisión en el último pase. Con todo, se sintió más cómodo a medida que avanzaba el choque.



Los locales se apoyaron en los desplazamientos en largo de Bellido mientras Turzo y Viti engrasaban la maquinaria en el centro del campo. Pablo daba profundidad a la banda derecha y de sus incursiones llegaron las mejores ocasiones de la primera parte. Átomo, con todo a favor, disparó al ‘muñeco’ y después no acertó con la zurda. También la tuvo Isra, sin fortuna en el remate.



El Becerril sí aprovechó su momento. La falta de entendimiento entre Marcos y Raúl provocó que defensa superara al portero en su intento de cesión. Era el 0-1 y los burgaleses debían reaccionar tras el descanso.



El bloque de Manu Cabezas aceleró tras el descanso y encontró el premio a su asedio al marco rival. De nuevo Pablo ganó línea de fondo y Guti convirtió en oro el defectuoso centro. Los burgaleses no se conformaron y en cuatro minutos culminaron la remontada. Sierra cortó con la mano una brillante acción de David Fernández traducida en gol por Átomo desde el punto de penalti.



Con el 2-1 en el 60 aún quedaba mucho partido. El Becerril volvió a estirarse, un acelerón suficiente para igualar el choque en una falta lateral en la que el mencionado Sierra se adelantó en el primer palo.



Todo podía ocurrir, aunque los locales aún guardaban pólvora en sus bolsillos. Guti, quien abriera las hostilidades apenas 15 minutos antes, zanjó la cuestión al cabecear libre de marca un buen servicio.



El Atrio debía mostrarse sólido en los últimos compases. El Becerril apenas generó peligro, pero tuvo la última opción con el tiempo cumplido en un balón colgado que no encontró portería para alivio del equipo burgalés.