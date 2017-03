El Atrio Bupolsa ha cogido la ola buena. Y la explotará hasta que rompa en la arena. El combinado burgalés dio la vuelta a un encuentro ante el Villamuriel que se le puso muy pronto cuesta arriba y completó su particular póker de victorias en San Amaro desde que Santi Sedano se hiciera con las riendas del equipo.

Tres puntos de oro para una escuadra que por fin respira aliviada y ha puesto ya tierra de por medio con respecto a la zona peligrosa de la general. Los burgaleses tiraron de oficio y pegada para enviar a la lona a los palentinos, también metidos en la pomada por eludir los puestos calientes de la tabla.

Tocaba refrendar sobre el césped el atracón de goles que se dio el pasado fin de semana. Y lo consiguió por fe, corazón y eficacia en los últimos metros. La fortuna, tan esquiva para los locales durante la primera vuelta de competición, se ha aliado con el Bupolsa en el tramo decisivo de la temporada.

Y es que el Villamuriel sorprendió muy pronto a una temblorosa zaga local. El primer aviso lo había protagonizado por parte local David en la primera acción de partido con un remate casi sin ángulo tras una acción personal por el costado zurdo que terminó en las manos de Sevi.

Pero la réplica palentina fue letal. En su primera aproximación al área del Atrio consiguió perforar la meta de Mario. Josevi se lío en el inicio de la jugada ante la presión de César, que le robó el balón pegado a la línea de cal por la derecha y emprendió una veloz carrera al área que concluyó con un remate raso y cruzado que alojó el balón en el fondo de las mallas.

Un puñetazo en la boca del estómago para los locales, que necesitaron varios minutos para retomar el rumbo. Javichi, siempre incisivo, robó un balón a Viti acto seguido y desde 20 metros buscó la portería de Mario, que esta vez atrapó el esférico y abortó el peligro.

Hasta el minuto 20 no volvió a asomarse el Atrio en el área del Villamuriel en un centro tenso de Marcos desde la derecha que cabeceó en el punto de penalti Átomo por encima del larguero en lo que supuso el anticipo del empate.

De nuevo por el mismo costado, pero intercambiándose los papeles, Átomo sirvió un balón desde la derecha al vértice del área grande. Allí lo recogió Adri, quien se giró sobre sí mismo para recortar a su par y buscar su perfil bueno. Y con un zurdazo con rosca superó a Sevi, que pudo hacer algo más para detener el disparo.

La acción fue muy protestada por la afición palentina, que reclamaba al colegiado que se parara el partido puesto que uno de sus jugadores, el defensor Jesús, se encontraba tendido sobre el terreno de juego.

El partido se equilibró y perdió presencia en el área hasta la llegada del descanso. Tal y como había sucedido en el primer acto fue el Villamuriel quien saltó al césped con las ideas más claras y mayor ambición ofensiva.

De hecho, los palentinos consiguieron arrimar el ascua a su sardina y acariciaron el tanto en al menos tres ocasiones. La primera en el 48 en una volea de Javichi en el segundo palo que se marchó lamiendo la madera. La segunda poco después en un saque de esquina botado por Tato que Rubio, ganando la partida a la retaguardia local, cabeceó muy cerca del poste.

Cuatro minutos después, esta vez desde la otra banda Tato sirvió un saque de esquina abierto a la corona del área, donde lo empalmó de volea Javichi. El balón salió mordido y tras botar se estrelló en el poste derecho de Mario.

El Atrio no daba con la tecla pues sus problemas defensivos generaban demasiada inquietud.

Pero con los cambios introducidos por Santi Sedano dio un paso adelante. En el 73 Josevi cabeceó un saque de esquina que fue repelido con la mano por un defensor del Villamuriel sin que el colegiado sancionara la acción.

Todavía tuvieron los palentinos la opción de golpear a su rival en el 76 tras una pérdida de Dava y un disparo demasiado cruzado de Javichi. Entonces el Atrio arriesgó con defensa de tres. Yla jugada le salió a pedir de boca.

Los palentinos habían insistido, pero se mostraron muy romos en la definición. Sin embargo, el Atrio no desaprovechó su oportunidad para dar la vuelta a la tortilla en una veloz transición en la que Guti sirvió a Tobar, que por la izquierda se plantó ante Sevi. El ariete se tomó su tiempo y con el portero ya vencido a un lado no precisó su disparo, que repelió el meta. Y Guti, que venía siguiendo la jugada, apareció oportuno a su cita con el gol. Solo tuvo que empujarla a placer para hacer el 2-1.