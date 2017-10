Era plenamente consciente de la dificultad del arranque liguero en su estreno en la ACB. Pero no se deja llevar por la ansiedad. Ni por la desilusión. Diego Epifanio ‘Epi’ es un hombre tranquilo que intenta transmitir un mensaje de calma a sus pupilos. Ya la afición.

El técnico del San Pablo está seguro de que su momento está por llegar. Y prepara a los suyos para estar listos para recibirlo. Mientras, trata de capear el temporal con los menores daños posibles. «A nadie le hace gracia perder, pero somos conscientes de que el calendario nos ha puesto enfrente en las primeras jornadas a rivales muy difíciles, con presupuestos mucho más elevados y con objetivos mucho más ambiciosos que nosotros. El FCBarcelona es un equipo de los que va a estar arriba al final de la temporada. Cuenta con grandísimos jugadores y seguro que aspirará a todo este año».

La acumulación de partidos en un breve espacio de tiempo ha impedido al equipo regresar a Burgos. «Vamos a intentar llegar lo más centrados posible. Llevamos fuera de casa desde el jueves. Para la convivencia del grupo no viene mal pero es cierto que las concentraciones tan largas se hacen duras para la cabeza».

Más aún cuando el equipo ha encajado dos derrotas consecutivas. «Tenemos que ir paso a paso intentando mejorar. Y sobre todo autoexigirnos más a la hora de competir físicamente contra nuestros rivales. Tenemos que evitar enlazar dos errores consecutivos para tener opciones en los partidos».

En este sentido considera que más allá de los fundamentos tácticos y las ‘trampas’ que intentará poner sobre la pista para hacer daño al FC Barcelona, adquiera cada vez más importancia el crecimiento físico y mental del equipo. «Además de las soluciones tácticas específicas que tenemos que preparar para medirnos al FC Barcelona en este momento tenemos que ir a cosas más básicas, como aprender a competir contra rivales muy físicos y de gran calidad. A todos los entrenadores nos gusta preparar los partidos más concienzudamente y con más detalle, pero con tan poco tiempo entre un choque y el siguiente, hay que centrarse en unos pocos detalles y sobre todo intentar corregir errores de los encuentros anteriores», explica Diego Epifanio.

Y una de las facetas en las que ha hecho especial hincapié en los entrenamientos celebrados en la Ciudad Deportiva del FC Barcelona es en la necesidad de minimizar las pérdidas de balón. «En Málaga perdimos muchos en la primera parte contra Unicaja. Y en una Liga con jugadores de tanta calidad cuando pierdes la opción de tirar a canasta tantas veces luego se hace muy difícil competir. Más cuando enfrente tienes a equipos de tanta calidad que castigan cualquier error. Para nosotros es importante tratar bien el balón. Cuando mejoramos en ese aspecto en la segunda parte tuvimos más opciones de competir.

Pese a la teórica superioridad de su contrincante de turno Epi considera que el San Pablo puede plantar hoy cara. «Ningún equipo es perfecto. Los hay con más mimbres o con más implicación. El FC Barcelona nos obligará a estar al 100% tanto físicamente como a nivel de concentración para intentar que no se sientan a gusto en ataque. Y debemos estar al máximo nivel en defensa para intentar que no nos metan canastas fáciles. Solo así podemos hacer algo».