Ayuntamiento y Aparejadores RC buscarán soluciones a San Amaro

BURGOS

El UBU Colina Clinic se ve abocado a improvisar un plan ‘C’ para responder a las expectativas que genera un play off de ascenso a División de Honor. La entidad gualdinegra ha visto cómo se le cerraban las puertas de El Plantío ante su propuesta de disputar allí la fase final, por lo que se jugará el éxito de la temporada en San Amaro a pesar de no disponer de una grada.



La negativa tajante e innegociable del Burgos CF a compartir durante un máximo de tres días el estadio de fútbol de titularidad municipal ha cercenado las esperanzas de un Aparejadores RC que asume este rechazo sin ánimo de polémica. El Ayuntamiento de Burgos, por su parte, reconoce que la presencia del equipo de rugby en El Plantío puede generar «inconvenientes» tanto al Burgos CF como al maltrecho terreno de juego.



Lorena de la Fuente, edil de Deportes, comenta que el planteamiento del UBU Colina Clinic pende de un hilo y tiene en cuenta el informe técnico presentado por el club de fútbol en el que argumenta su oposición. «El texto desaconseja el uso mixto del campo y destaca la incompatibilidad de los dos deportes en el estado actual del césped», comenta.



Todo ello, sin olvidar los costes que ocasionaría el traslado habitual de los postes de rugby y la pequeña obra necesaria para cimentar la base de la ‘H’ en el verde de El Plantío. «Es un tema complicado», reconoce De la Fuente.



Descartada de forma oficiosa la cesión temporal del estadio, Lorena de la Fuente muestra su voluntad política de encontrar soluciones al problema del Aparejadores RC. «Hablaré con la directiva para ver cómo podemos subsanar las deficiencias de San Amaro», explica la edil.



En este sentido, tampoco resultará sencillo cubrir las necesidades del UBU Colina Clinic para hacer de ‘su’ instalación «un lugar más amable» durante el play off.



Cabe recordar que el club gualdinegro planteó el derribo de la estructura de la vieja grada para levantar en ese espacio una tribuna desmontable, opción también descartada debido a que Dragados podría recurrir por esta acción una vez resuelto el contrato de remodelación de San Amaro.



El margen de maniobra es «pequeño», pero De la Fuente confía en dar con una «solución» de urgencia que permita mejorar la única instalación dedicada al rugby antes de iniciar los trabajos definitivos. «Hay que analizar qué actuaciones podemos hacer de cara al play off», indica, con la esperanza de facilitar la labor en la medida de lo posible a un Aparejadores RC deseoso de ofrecer la mayor comodidad a sus aficionados. Una fase de ascenso es el mejor escaparate para un proyecto en constante crecimiento y que llegará a la cita con el cartel de aspirante junto al La Vila, al Liceo Francés y al Pozuelo.



De la Fuente se muestra abierta a todo tipo de alternativas. Por eso, llegado el momento no se descartaría la opción de llevar la final a El Plantío (21 ó 28 de mayo) si para entonces el Burgos CF ya ha finalizado su temporada. «No doy nada por zanjado», señala.