Bale sufre una nueva lesión y abandona la selección de Gales

Gareth Bale se ha vuelto a lesionar. El jugador galés padece un problema en el gemelo que le ha obligado a abandonar la concentración de Gales, con quien no podrá disputar los encuentros ante Georgia e Irlanda. El futbolista del Madrid no jugó el encuentro del pasado domingo ante el Espanyol por unas molestias en el choque ante el Dortmund que le obligaron a abandonar el campo.

La enésima lesión del jugador galés se confirmó tras el entrenamiento del lunes con su selección. Bale tuvo sensaciones negativas tras la sesión, por lo que esta mañana ha sido sometido a varias pruebas tras las que se ha decidido que abandone la concentración.

Las molestias en la parte posterior del muslo izquierdo fueron el motivo por el que Bale no jugó ante el Espanyol. Zidane lo justificó diciendo que al jugador no le pasaba nada. "Después del esfuerzo ante el Dortmund estaba un poco cargado, pero no es una lesión", argumentó el entrenador del Madrid.

Comunicado de Gales

Todo lo contrario se asegura en un comunicado de la federación de Gales que asegura que "después de dialogar con el Madrid, Bale se sometió a un escáner que determinó que no está apto para jugar". El jugador galés sufre una lesión en el gemelo, aunque no se habla del tiempo que necesitará para su recuperación. El nuevo percance le impide ayudar a su selección en los dos trascendentales encuentros de clasificación para el Mundial del próximo verano en Rusia. Desde que fichó por el Madrid en el 2013, Bale ha estado de baja cerca de 300 días después de sufrir 17 lesiones.