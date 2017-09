Ballesteros se lleva el título

BURGOS

Manu Ballesteros, sobrino del campeón Severiano Ballesteros, conquistó ayer su primer torneo profesional al imponerse en el XXX Campeonato de la PGA de España. El evento disputado en las instalaciones del Club de Riocerezo premió el buen hacer del cántabro, quien recurrió al desempate para llevarse el título.

El ganador se impuso al madrileño Sebastián García Rodríguez en el primer hoyo del play off. Ambos llegaron empatados a -7 y el que fuera líder durante las dos primeras jornadas mantuvo la compostura en el momento decisivo.



De esta forma, Manu Ballesteros colocará su nombre en la Copa del Campeonato de la PGA de España 30 años después de que lo lograra el recordado Seve, quien ganara este torneo en dos ocasiones.

No se pudo pedir más emoción en esta especial edición del Campeonato de la PGA de España, que cumplía su trigésima edición. Por primera vez en su historia el torneo se trasladaba a Burgos, al campo público de Riocerezo, donde un centenar de jugadores aspiraban a la corona. Pero fue Manu Ballesteros, líder desde el primer día, el que impuso su ley. Fue un torneo exigente por las condiciones climatológicas y por el altísimo nivel de los competidores.



La jornada final deparaba emoción desde el minuto uno, cuando grandes nombres del panorama nacional tomaron posiciones en la tabla. Jacobo Pastor, referente esta temporada en el Circuito de Madrid y en el Circuito Nacional Gambito Golf Tour, venía con ganas de victoria. Junto a él, Sebastián García Rodríguez (seis triunfos en los que va de año) o Iván Cantero también mostraron sus intenciones.



Sea como fuere, el líder mantuvo su posición hasta el hoyo 17 de la última ronda en Riocerezo. «No he cumplido mis propósitos y he salido como una moto, muy nervioso. Creo que me ha costado nueve hoyos tranquilizarme», señalaba Manu Ballesteros al terminar su vuelta.



No lo tuvo fácil el favorito, capaz de comenzar el día con tres birdies en los seis primeros hoyos para situarse con cinco golpes de ventaja sobre el segundo en ese momento, Jacobo Pastor. Parecía que el torneo se le ponía de cara al cántabro, pero los nervios le atenazaron en el 17, el hoyo con el green en isla que encerraba una trampa. Ander Martínez, gerente del club, ya avisaba de que ese punto iba a marcar la diferencia.



El cántabro tuvo una escapada con el drive para terminar con tres putts y un doble bogey que igualaba las cosas en el marcador. En el 18 tuvo un putt de poco más de dos metros para ganar el torneo que pasó muy cerca del hoyo. Mientras, Sebastián García Rodríguez, que hizo una gran vuelta con 66 golpes y dos eagles, esperaba su oportunidad.



EL PLAY OFF

El play off estaba servido. Se decidió jugar sobre el hoyo 9, un par 5 relativamente sencillo y con un green receptivo donde esperaba casi un centenar de personas.



No sin apuros, el jugador cántabro consiguió su objetivo en el desempate. «Nunca había ganado a nivel nacional y estoy muy contento. He jugado muy bien toda la semana, pegando buenos drives y pateando muy bien. En el último putt me he sorprendido a mí mismo porque estaba, incluso, demasiado tranquilo. La mala suerte la ha tenido Sebastián, al que se le ha quedado la bola hundida en el búnker. Y he aprovechado mi oportunidad», señalaba el vencedor del Campeonato de la PGA de España.