Balón de oxígeno para el BP Isabel I

El Universidad Isabel I salvó ayer los muebles en su duelo frente a un rival directo, el Sporting Uxama. Un tanto de Cosín desde los 11 metros dio los tres puntos al Burgos Promesas, que con esta victoria ponen tierra de por medio con la zona peligrosa de la general.

Cumplieron los de Jairo de la Riva con el objetivo de partida en un encuentro muy cerrado y en el que las ocasiones de gol se pudieron contar con los dedos de una mano. Pero fueron los naranjas quienes anduvieron más certeros en los últimos metros para arrimar el ascua a su sardina.

No pasará la primera mitad del encuentro a los anales de la historia. El centrocampismo y la más absoluta igualdad caracterizó los primeros 45 minutos, en los que los dos guardametas fueron auténticos convidados de piedra.

Fueron los burgaleses, con más voluntariedad que acierto, quienes trataron de hacerse de salida con la manija del partido en la zona ancha. Zamora, en posición forzada en el segundo palo, disparó fuera un envió de Soto desde el costado izquierdo con el choque apenas iniciado. Un espejismo.

La réplica de los sorianos llegó superado el cuarto de hora en una buena transición al contragolpe entre Diego Dueña y Alfonso. El pase atrás de este último fue empalmado desde la frontal por David Dueña y el esférico se marchó fuera por centímetros.

Con el paso de los minutos los visitantes comenzaron a ganar en presencia ofensiva, aunque todas sus acciones morían a los pies de la zaga local. Juanan, tras un buen servicio atrás de Alfonso y luego David Dueña, volvieron a poner a prueba el marco burgalés, aunque sin encontrar los tres palos.

Y al borde del descanso dispuso el Universidad Isabel I su mejor ocasión del primer acto. Llegó en un buen centro de Marti desde el costado derecho. Zamora conectó una potente volea en el segundo palo que se estrelló en la parte exterior de la madera.

Tras el pase por los vestuarios ambos rivales dieron un paso adelante y se mostraron más ambiciosos. El Uxama avisó de sus intenciones en el 49 con un zurdazo desde la frontal de Juanan que detuvo Álex en dos tiempos.

Más contundente fue la respuesta del Promesas. En una acción sin aparente peligro Cosín metió un centro al área sobre Soto casi en el vértice del área grande. Hasta allí salió un tanto alocado el meta Chema, que derribó al ariete local. El colegiado no lo dudó un segundo y Cosín fue el encargado de transformar la pena máxima haciendo subir el definitivo 1-0 al marcador.

En la siguiente acción pudo sentenciar el cuadro local tras un regalo de Mario en la salida del balón. Pero Soto se entretuvo demasiado y la ocasión se fue al limbo.

Acto seguido el meta Álex salvó al Isabel I de lo que perfectamente pudo ser el empate, un lanzamiento de falta perfectamente ejecutado por Alfonso. El balón se colaba por la escuadra cuando voló el meta burgalés para despejar a saque de esquina.

Y de nuevo evitó la igualada el veterano cancerbero local en el 74 tras una pared entre Alfonso y Juanan que permitió a este último gozar de un mano a mano que no supo definir. Su disparo salió demasiado centrado y lo detuvo Álex con los pies.

Con el tiempo reglamentado a punto de cumplirse tuvo la sentencia el Promesas en una contra lanzada por Cosín sobre Zamora. El centro del extremo diestro lo controló en el área chica el centrocampista zurdo. Dribló a su par, pero entre Mario y el meta Chema evitaron que el 2-0 subiera al luminoso.