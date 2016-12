Baloncesto de barrio con aroma NBA

Baloncesto local con aroma de NBA. Espectáculo y diversión asegurada propondrá el próximo lunes 26 la tercera edición del Basketball Christmas Edition. El polideportivo El Plantío acogerá una vez más un evento lúdico-deportivo que pretende ser una fiesta del basket burgalés. Y que nuevamente tendrá un carácter benéfico.

Lo que nació hace unos años como un partido entre los amigos de dos hermanos, Diego y Jaime Prado, ha alcanzado unos niveles insospechados en muy poco tiempo, para transformarse en un «auténtico show» de luz, sonido, efectos audiovisuales y fuego que pretende convertirse en una versión castellana del All Stars americano.

El evento arrancará a las 18,30 horas con la celebración de los concursos de habilidad, mates (con la presencia del jugador del San Pablo Inmobiliaria Brandon Brine y del americano del Grupo de Santiago de Motor Jalen Jaspers, entre otros) y de triples (con los ex jugadores de Autocid Ford Alberto Miguel y Albano Martínez en liza).

Y a las 19,30 horas llegará la hora del partido entre dos franquicias ficticias de la NBA -pasadas por el filtro del humor-: los Denver McNuggets y los Houston Crockets. Antes del duelo los jugadores serán presentados al más puro estilo americano, con presencia de ex jugadores como Fernando Andrés, el que fuera gerente del Atapuerca y Tizona, Javier Barriocanal, varios componentes del grupo La Maravillosa Orquesta del Alcohol o el jugador del UBU Tizona Nacho García, entre otros.

El III Basketball Christmas Edition contará con la presencia de las cheerleaders del Real Madrid, considerado como uno de los cuerpos de baile más destacados de Europa, así como con el speaker del club blanco.

A lo largo del espectáculo se procederá al sorteo de material deportivo donado por muchos equipos de la ACB (Real Madrid, FC Barcelona, Bilbao, CAI Zaragoza, Gran Canaria..) y de los locales CB Miraflores y CB Tizona. Además, se procederá al sorteo de un Ford Fiesta entre los espectadores por gentileza de Autocid Ford por el 40º aniversario de la concesión en Burgos.

Varios jugadores de la talla de Juancho Hernangómez, Raúl López o el ex seleccionador Juan Antonio Orenga han grabado vídeos promocionales del evento que se pueden ver en el perfil de Facebook del Basketball Christmas Edition.

El acceso al pabellón para presenciar la iniciativa, con vocación de continuidad y constante crecimiento, tendrá carácter gratuito. Pero los asistentes deberán aportar un juguete, nuevo o en buen estado, que serán donados a las asociaciones Cáritas y Cadenas de Favores.

Además, la organización instalará unas huchas para que los espectadores puedan depositar donativos económicos que serán íntegramente donados al área de Pediatría del HUBU.