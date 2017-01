Carlos Barbero debutó con el maillot del Movistar en la People’s Choice Classic, una prueba de poco más de 50 kilómetros que transcurrió por un circuito urbano en Adelaida. Como estaba previsto, la prueba se dilucidó en un esprint masivo en el que CalebEwan fue el corredor más rápido y se llevó la victoria.El burgalés se metió en la disputa de la llegada masiva, aunque no pudo estar en la lucha por la victoria en una llegada que no le favorecía a sus características. No obstante, acabó en un meritorio undécimo puesto que le permite comenzar la campaña con buen pie. La competición de ayer fue un mero aperitivo para afrontar a partir de mañana el Tour Down Under, la primera prueba World Tour del curso en la que Carlos Barbero buscará el protagonismo rodeado de algunas de las estrellas del pelotón internacional.