Carlos Barbero se enfrenta a su primer monumento, la Milán-San Remo, una prueba de casi 300 kilómetros de recorrido. La ‘Classiccissima’ era una de las pruebas que el burgalés marcó con una equis cuando habló del calendario con los responsables de Movistar. Quiere conocer la carrera, disfrutarla y ver qué se siente siendo protagonista de una prueba que ha visto en infinidad de ocasiones por televisión. El reto es complicado, aunque el ciclista local no se pone objetivos. «La idea es conocer esta competición y disfrutar, aunque compitiendo al máximo y tratando de hacerlo lo mejor posible», explica Barbero.



Se muestra «ilusionado» ante su estreno y no descarta nada, aunque sabe que las 7 horas que estarán sobre la bicicleta serán la mayor dificultad. El pelotón afrontará la última ascensión, la del Poggio, con más de 280 kilómetros en las piernas. La carrera se suele mover es estas rampas que se encuentran ya en San Remo.Si Barbero está en el pelotón a estas alturas de carrera tendrá opciones de meterse en el previsible esprint final. «Si lo logro, perfecto y si no, tampoco va a ser un fracaso porque es mi primera experiencia. Intentaremos estar lo más adelante posible», comenta.

Cumplirá uno de sus sueños, ya que es una de las competiciones que más admira. Cree que está preparado para afrontar el reto, aunque no se ha preparado de forma específica. «He llegado con muchos días de competición y no podía hacer entrenamientos excesivamente exigentes. He realizado alguno de fondo, pero el trabajo ha sido el normal», expone el de Movistar.



Daniele Bennati será el jefe de filas del Movistar. El italiano de 36 años ha estado en el top ten de la Milán-San Remo en varias ocasiones y de partida será el corredor que porte los galones. «Será nuestro hombre fuerte, pero habrá que esperar a las instrucciones que nos den antes de la carrera. Serán los directores los que planteen la estrategia, explica.



Todo apunta a que el equipo tratará de proteger a Bennati y que Barbero puede convertirse en otra de las opciones dependiendo de cómo se desarrolle la clásica. La prueba se adapta a sus características, aunque está por ver cómo responde su organismo ante un recorrido tan largo.



ADRIÁN GONZÁLEZ

El burgalés del Euskadi Murias disputa hoy la Classic Loire en la que tendrá que completar 182,8 kilómetros de recorrido. González buscará su oportunidad en una prueba con una buena participación.