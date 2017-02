Carlos Barbero es el nuevo líder de la Vuelta al Alentejo.El burgalés acabó segundo en la jornada de ayer y las bonificaciones le permitieron alcanzar el primer puesto en la clasificación general con tres segundos de ventaja con respecto a Rinaldo Nocentini y 7 sobre Eduard Prades, que ayer no se metieron en el esprint. El de Movistar logró 3 segundos en una meta volante en la primera parte del recorrido, lo que unido a los 6 segundos que le otorgó la segunda plaza en la etapa le permitió adelantar a sus rivales.



La de ayer fue una jornada diferente a la del miércoles. La montaña no hizo acto de aparición (solo había un puerto de cuarta categoría en el recorrido), lo que permitió que el pelotón llegara a la línea de meta casi al completo y con los hombres rápidos más enteros. Barbero estuvo más cerca de la victoria que en la jornada inaugural, pero no pudo con la velocidad del holandés Johim Ariesen, que se acabó llevando la etapa por un escaso margen.



«Me he quedado de cara al aire a falta de 300 metros y he tenido que arrancar por miedo a que me engullera el pelotón. Al final uno de los corredores que tenía detrás me ha superado», comentó Barbero después de la carrera.



La segunda jornada se decidió en los kilómetros finales. Hubo dos fugas a lo largo de los 171,3 kilómetros de la etapa entre Monforte y Portel. Ninguna de ellas llegó a tener excesiva ventaja, ya que los equipos de los hombres rápidos, entre ellos Movistar, controlaron en todo momento.



El ciclista burgalés se mostraba «contento» y reconocía que su intención, además de conseguir el triunfo parcial, era lograr el maillot amarillo. «El pelotón estaba compacto en esa primera meta volante y por eso he decidido esprintar», respondió. Tiene ahora un doble objetivo, inaugurar su palmarés de victorias en 2017 y mantener el primer puesto.



«Iremos día a día viendo cómo se desarrolla la carrera», explicó. El desarrollo de esta Vuelta al Alentejo está siendo casi idéntico para Carlos Barbero que en 2014. En aquella edición comenzó con un tercer puesto, luego fue segundo en la siguiente etapa, en la que logró un maillot amarilla que mantuvo hasta l final. «Ojalá se le parezca en todo», señaló Barbero.



ADRIÁN GONZÁLEZ

El otro burgalés que compite en la prueba portuguesa tampoco entró en el esprint ayer. Acabó con el mismo tiempo que Ariesen en el puesto 72º. Lo seguirá intentando en próximas jornadas.