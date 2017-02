Carlos Barbero se volvió a quedar con la miel en los labios en la tercera jornada de la Vuelta al Alentejo. Se tuvo que conformar con la tercera plaza en Mértola, aunque volvió a sacar tiempo a sus rivales. El burgalés aumentó su diferencia con Rinaldo Nocentini y tiene ya 12 segundos de ventaja sobre el italiano.Eduard Prades se retiró ayer después de la caída del jueves, por lo que la lucha por el amarillo es ya cosa de dos. Ayer se impuso en dos metas volantes y volvió a bonificar en meta.



La de ayer fue una etapa muy rápida. Fue la más larga de la actual edición de la prueba lusa con 208 kilómetros, en los que no hubo tregua en ningún momento y el Movistar tuvo que estar siempre muy atento a los movimientos de sus rivales, que les llegaron a atacar hasta en el avituallamiento.



La velocidad del pelotón fue muy alta durante toda la jornada. Hubo muchos intentos de fuga, pero ninguna cuajó.Así las cosas, el pelotón llegó compacto a los metros finales. La meta estaba situada tras una rampa de unos 200 metros. JuanSebastián Molano fue el primero que arrancó y cuando Barbero quiso responder se encontró con «una maniobra poco deportiva» de Johim Ariesen, el ganador de ayer.



Tuvo que iniciar la rampa final casi de parado, lo que le impidió estar a la altura de los dos primeros clasificados. De no haber sucedido ese percance podía haber optado al triunfo de etapa. «Son cosas que pasan. Está claro que podía haber estado más cerca, pero no sé si hubiera ganado», comentó Carlos Barbero tras la etapa.



Se muestra contento con cómo se está desarrollando la competición y muy agradecido con el equipo.«Están muy fuertes y me están ayudando mucho desde el inicio de la carrera», señaló.

Su planteamiento sigue siendo el mismo. «Hay que ir día a día viendo cómo se desarrolla la carrera.Son etapas muy nerviosas y complicadas», indicó.



Hoy la Vuelta al Alentejo afronta la penúltima jornada, que tendrá un trazado de 175,8 kilómetros entre Alcácer do Sal y Odemira. Es una etapa plana con un solo puerto y en la que una llegada masiva se prevé como final más probable. Será una nueva oportunidad para Barbero.

ADRIÁN GONZÁLEZ

El otro burgalés que está compitiendo en la prueba lusa tuvo ayer también una notable actuación. El trabajo de equipo está siendo su principal labor a lo largo de la carrera. Debe estar siempre pendiente de Garikoitz Bravo, en estos momentos décimo en la general y jefe de filas del Euskadi Murias. «Ha sido el día que mejor me he encontrado. He trabajado para Gari (Bravo) y aún así he llegado adelante.He estado toda la etapa en posiciones delanteras en una jornada en la que se ha corrido mucho y en la que no ha habido descanso», respondió una vez concluida la tercera etapa. Acabó en el puesto 14º y cumplió con creces con la labor encomendada por su director.