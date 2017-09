Barbero se cae de la lista para el Mundial, donde sí estará Sara Martín

Carlos Barbero no podrá poner el broche de oro a una brillante temporada con su participación en el Campeonato del Mundo. El corredor burgalés se ha caído de la lista definitiva para la prueba en línea de Bergen (Noruega), que ayer hizo pública el presidente de la Federación Española (RFEC), José Luis López Cerrón.

El de Gamonal, que ha sumado cinco victorias esta temporada (la general del Alentejo -Portugal- y etapas en Madrid, Castilla y León, Burgos y la Hammer Limburg con el Movistar -Alemania-, sí que figuraba en la preselección que anunció el pasado miércoles Javier Mínguez, pero no ha entrado en la citación definitiva pese a los méritos contraídos.

La lista está formada por seis compañeros de escuadra del Movistar (Jonathan Castroviejo, Imanol Erviti, Jesús Herrada, Gorka Izagirre, José Joaquín Rojas y Marc Soler), junto a David De la Cruz (Quick Step), Lluis Mas (Caja Rural-Seguros RGA) y Luis León Sánchez (Astana). Castroviejo e Izagirre serán quienes afronten la crono el miércoles 20.

Barbero disputó su última carrera el pasado domingo en la segunda de las citas del fin de semana en Canadá. El corredor burgalés fue 71º en el Grand Prix de Montréal, una carrera World Tour disputada sobre 205 kilómetros (17 giros a un circuito que incluía las subidas a al Mont-Royal y la Polytechnique) y en la que su compañero de filas en el Movistar Team Jesús Herrada se hizo con la segunda plaza -fue solo superado por el italiano Ulissi-.

Sara martín

Sí que habrá representación burgalesa en el Mundial, que llegará de la mano de la arandina Sara Martín en categoría junior. La ribereña será la jefa de filas del combinado que dirigirá Ramón González Arrieta, del que también formarán parte la catalana Ariana Gilabert, la castellana y leonesa Isabel Martín y la valenciana Sofía Rodríguez. Sara Martín y Gilabert serán quienes hagan el doblete en la prueba en línea y en la contrarreloj.

Se trata del mismo grupo que estuvo en el pasado Campeonato de Europa, celebrado a principios de agosto en Herning (Dinamarca), con la baja de la navarra Maialen Aramendia, que no se ha recuperado de sus problemas de rodilla.

La burgalesa Sara Martín es la única de las cuatro con experiencia mundialista, ya que estuvo el año pasado en el Mundial de Doha donde también afrontó las dos pruebas en liza.