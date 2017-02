Con la regularidad como principal arma, Carlos Barbero conquistó por segunda vez en su carrera deportiva la Vuelta al Alentejo. Han pasado 3 años desde que se impusiera en 2014 con el maillot del modesto Euskadi. Muchas cosas han cambiado con respecto a aquel curso, aunque la carrera del burgalés ha sido prácticamente calcada a la de aquella temporada.



Ahora forma parte del mejor equipo del mundo, uno de los poderosos. Se ha ganado un hueco en el World Tour y ha devuelto la confianza que ha depositado Movistar en él de la mejor forma posible, con un triunfo que le permite entrar en la historia de la ronda lusa: es el único corredor que ha repetido triunfo en la Vuelta al Alentejo después de 34 ediciones.



Si su forma de ganar fue idéntica, su discurso ha cambiado poco. Acabó aquella ronda abrazado a Jon Aberasturi en agradecimiento por la labor de su equipo y ayer hizo lo propio con Nelson Oliveira, uno de sus escuderos. «Dedico este triunfo a mis compañeros por el trabajo que han hecho durante toda la semana. Es de quitarse el sombrero. Tampoco me quiero olvidar de Adriano (Malori) que estuvo aquí el primer día. Nos da fuerza y nos enseña muchos valores. También va por él», señaló el burgalés una vez concluida la prueba.



Tenía esta carrera «marcada en el calendario» desde hace tiempo. Es una competición que ase adapta a la perfección a sus características y no quería desaprovechar la oportunidad. «Sabía que las etapas me podían ir bien. Un hombre de mis características no tiene muchas oportunidades de disputar generales, bien por la presencia de etapas de montaña o de contrarreloj. En Algarve el objetivo era llegar en el mejor estado posible aquí», reconoció.



En Portugal se quedó muy cerca de su primera victoria parcial del curso y fue segundo en dos jornadas y tercero en otras dos, aunque se lo tomó con filosofía. «Tengo todo el año para posibles etapas y no tantas oportunidades para conseguir generales. Vamos a disfrutar de esto y ya pelearemos por las etapas más adelante. Tenía ganas de volver a ganar. Estoy en un equipo nuevo y para comenzar con buen pie es importante.Estar en febrero y ya haber ganado te da tranquilidad y corrobora que las cosas van por el buen camino», declaró.



Comenzó esta última jornada confiado en sus opciones, aunque con cierto «nerviosismo» por miedo a un percance.Conocía los metros finales y sabía que le venía bien, por lo que esperaba que los 16 segundos sobre Nocentini serían suficientes.



No quiso arriesgar y no se metió de lleno en la lucha por la victoria parcial. «Es una llegada complicada, con adoquín y podía haber caídas. Me he limitado a asegurar e igual que en 2014 he hecho quinto», manifestó.



La general no se movió este último día entre Ferreira do Alentejo y Évora con un recorrido de 168,9 kilómetros y en la que repitió victoria el colombiano JuanSebastián Molano. Nocentini entró justo por detrás de un Carlos Barbero que celebró su triunfo en los metros finales.



ADRIÁN GONZÁLEZ

El burgalés se ha centrado en esta Vuelta al Alentejo en la labor de equipo. Ha sido el lugarteniente de Gari Bravo, el jefe de filas de Euskadi Murias.Era una prueba que tenía llegadas en las que el corredor local se podía haber probado, pero ha tenido que acatar las órdenes de equipo. Acabó contento, ya que su compañero terminó en el top ten (fue noveno). Ayer llegó a la línea de meta en el puesto 46º a 16 segundos del ganador y estuvo con su líder hasta el final. Sus sensaciones han sido buenas e incluso han mejorado conforme han pasado las etapas. Confía en mantener el buen golpe de pedal en las próximas competiciones.