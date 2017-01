Carlos Barbero debuta hoy con Movistar en tierras australianas. Disputará la People’s Choice Classic, una prueba de solo 50,6 kilómetros que es la antesala del Tour Down Under, primera carrera del calendario World Tour en la que también estará el burgalés. Lo de hoy es una toma de contacto y se trata más de un acto de presentación de una competición. Desde el equipo Movistar hablan de un ‘criterium de apertura’ que supone un aperitivo de la verdadera carrera.

La prueba se disputará en un circuito cerrado que discurrirá por las calles de Adelaida y todo indica que la prueba se puede dilucidar al esprint, donde Carlos Barbero será la baza del conjunto navarro. La participación será la misma que en el Tour Down Under, por lo que el corredor local estará junto a algunas de las estrellas del pelotón internacional como Peter Sagan, Esteban Chaves, Simon Gerrans, Richie Porte o Geraint Thomas. Habrá también una importante nómina de hombres rápidos encabezada por Caleb Ewan y Danny Van Poppel.

Carlos Barbero llega a la cita con los deberes hechos y después de haber entrenado en los últimos meses sin ningún contratiempo. Es su inicio más madrugador de campaña y antes de partir hacia Australia se mostraba motivado e ilusionado con el cambio de equipo y el consiguiente ascenso de categoría. Buscará el protagonismo desde el primer día y hoy podrá comprobar cómo se encuentra de cara a esa primera ronda por etapas de la temporada -Tour Down Under- que comenzará el martes y concluirá el domingo 22 de enero.