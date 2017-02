Fue una de las prioridades que puso encima de la mesa cuando los responsables de Movistar le preguntaron por las preferencias en su calendario. Disputar la Milán San Remo estaba entre sus metas, ya que es una prueba que siempre le ha llamado mucho la atención y que hasta el momento no ha podido disputar.Estará en la de 2017 y lo hará con el único objetivo de conocerla.«Es un monumento del ciclismo. Son palabras mayores. Daremos todo lo posible, pero el objetivo será conocer la carrera», comentó el corredor burgalés.

Estará los próximos días en Burgos recargando las pilas para futuras carreras. Antes de la MilánSan Remo podría estar en la Strade Bianche, una prueba World Tour que se disputará el 4 de marzo en Siena, mientras que el 5 es posible que corra el GP Industria & Artigianato, también en Italia. «Es algo que aún me tienen que confirmar. Podría correr una de ellas, ninguna o las dos. Aunque no me lo han dicho», concluyó