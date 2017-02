Carlos Barbero comenzó la Vuelta al Alentejo con el cartel de favorito. La carrera lusa esta plagada de finales complicados que pican para arriba, la especialidad del burgalés. Ayer tuvo su primera oportunidad en Castelo de Vide después de 158 kilómetros de recorrido con cuatro puertos en la segunda mitad del trazado.Acabó tercero y lo hizo por detrás de Rinaldo Nocentini, un veterano italiano que mantiene su punta de velocidad, y Eduard Prades, ex compañero con el que en 2014 mantuvo una dura pugna en esta misma carrera.



El tercer puesto contentó a medias al corredor de Movistar.«Todo el equipo ha trabajado para mí y no he podido ganar», lamentó tras la carrera. No obstante sabe que tendrá más oportunidades y que mantiene sus opciones intactas de luchar por la general.



La de ayer fue una jornada que se hizo muy dura para todo el pelotón y poco más de 30 ciclistas formaron parte del primer grupo que se jugó el triunfo. «Hemos llegado muy castigados a la meta», comentó el de Gamonal.



La victoria de Nocentini fue clara y se mostró superior a sus adversarios en los metros finales. Por detrás Barbero y Prades lucharon por la segunda posición, que al final acabó en manos del corredor del Caja Rural.



El inicio es idéntico que en 2014, cuando Barbero defendía los colores del Euskadi. En aquella primera etapa el burgalés fue también tercero, aunque después su regularidad le permitió llevarse el amarillo definitivo pese a no ganar ninguna etapa. Las bonificaciones le han dejado a 6 segundos del ganador y a 2 de Prades en el general.



Hoy volverá a estar entre los favoritos para conseguir el triunfo parcial. El trazado es menos duro y solo cuenta con un puesto de cuarta categoría en los 171,3 kilómetros. El final también pica para arriba y todo indica que el Movistar volverá a ponerse al servicio de un Carlos Barbero al que la carrera se le adapta a la perfección. Ha subido un escalón con respecto a la Clásica de Almería y se va acercando a la victoria. La prueba portuguesa es una oportunidad que no quiere desaprovechar para inaugurar su palmarés con Movistar y volver a levantar los brazos.



ADRIÁN GONZÁLEZ

Las cosas fueron peor para el otro burgalés que compite en la carrera lusa. Llegó a la meta muy retrasado, casi a 20 minutos del ganador.Era una de las opciones del conjunto vasco para meterse en las llegadas y quizás hoy tenga la oportunidad de demostrar su notable velocidad.