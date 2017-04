Un Barcelona de récord, oponente del Villa de Aranda

Un necesitado Villa de Aranda recibe esta tarde en el Príncipe de Asturias (17,00 horas) al Barcelona, equipo que llega a la cita con 113 victorias consecutivas en competiciones nacionales y como uno de los mejores conjuntos del mundo. Puntuar parece una utopía, aunque en el vestuario ribereño no descartan nada de antemano. Los números de los catalanes son sobresalientes y un conjunto como el burgalés lo tiene complicado para sorprenderle.

El Villa de Aranda competirá al cien por cien, pero también quiere darle un tono festivo al choque. Pretende que sus aficionados puedan ver un bonito espectáculo y que disfruten de la contienda. El choque debe convertirse en un paréntesis en esa lucha que tiene el conjunto de la capital de la Ribera para conseguir la salvación. El partido ante el Barcelona es diferente y así se lo tomarán los locales.

La situación de los burgaleses no es cómoda, aunque también son cosncientes de que será complicado que esta jornada mejore. Es un encuentro por el que todos los equipos de la Asobal deben pasar y el Villa de Aranda quiero hacerlo a su mejor nivel.

Las diferencias entre ambos equipos son abismales y es que las dos plantillas están creadas con objetivos bien diferentes. El cuadro castellano daría por bueno el curso si continúa una campaña más en la máxima categoría, mientras que los azulgrana forman su equipo pensando en dominar Europa.

Para la cita de este sábado Álvaro Senovilla no podrá contar con el central Torres. Sigue lesionado y será en el transcurso de la próxima semana cuando una nueva prueba determine si pùede o no jugar ante el Ciudad Encantada en Cuenca. El resto de los jugadores están en perfectas condiciones para jugar esta tarde. «Vamos a tratar de ganar pequeñas batallas a un equipo que basa mucho de su potencial en el lanzamiento exterior. Nosotros no tenemos mucha envergadura física y tendremos que ser muy dinámicos y aportar la máxima ayuda defensiva colectiva para poder frenar al líder» señala Senovilla.

El club ha declarado la visita del Barcelona como día de ayuda al club. Los socios pagarán 15 euros y el resto 20. Los socios con carnet oro tendrán acceso totalmente gratuito.