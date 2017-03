Barrera huye de la euforia

BURGOS

Se acerca el momento decisivo de la temporada, pero el San Pablo Inmobiliaria guarda calma ante el devenir de los acontecimientos. Aún queda por resolver todas las incógnitas y el proyecto azul huye de cualquier tipo de presión añadida. «Creo que en estas últimas jornadas habrá mucho movimiento y mucho ruido», señala Álex Barrera.



El escolta celebra que los resultados de las últimas jornadas permitan al equipo burgalés acercarse «un poquito» al objetivo. Sin embargo, son «muchos» los equipos inmersos en la pelea por el título y de nada sirve hacer cábalas. «Quieras o no, todo el mundo mira el calendario para analizar lo que le queda a cada equipo, pero eso no debe distraernos. ¿De qué sirve que los demás pierdan si nosotros nos despistamos y tampoco ganamos?», reflexiona.



Por eso, el catalán tiene clara la receta a seguir por el vestuario azul. «Nuestra responsabilidad es ganar el siguiente partido y ya veremos qué hacen los rivales», comenta, con la mente fija en el choque a salvar el viernes en Orense. «Solo debemos centrarnos en este encuentro», zanja.



La visita al Pazo será un quebradero de cabeza para un CB Miraflores que no conoce la victoria allí después de tres partidos disputados. «Sabemos que el Ourense no nos lo va a poner fácil», advierte un Álex Barrera con los pies en el suelo. «Tampoco será sencillo el resto de jornadas», añade. Así, solo interesa «ganar» esta jornada «para seguir en la lucha». El futuro puede esperar.



Sea como fuere, el San Pablo Inmobiliaria se siente preparado para el desafío superado el pequeño bache vivido hace un mes. «La verdad es que la derrota contra Coruña hizo daño, pero de la misma manera la última victoria ante el Barça dice que estamos en un buen momento», explica el exterior, ilusionado con lo que queda por delante. «Somos un equipo sólido y tenemos buenas sensaciones para acabar bien la temporada», apunta.



Barrera traslada esa «confianza» a su situación personal. «Me encuentro bien, ayudado por los resultados del equipo. Todo va en conjunto», valora un jugador cada vez más asentado una vez completado el periodo de aclimatación a la categoría. «Hay cosas muy diferentes entre la ACB y la LEB.

Al principio necesitaba minutos para ver cómo funcionaba todo, pero creo que me he adaptado bien», indica. Así, el pasado viernes disfrutó de la titularidad y aprovechó la ocasión para tirar del carro en un incómodo primer cuarto. «Salí muy motivado y concentrado al máximo para ayudar al equipo. El inicio fue difícil, pero el equipo siguió trabajando y conseguimos una gran victoria porque ganar a este Barça no es nada fácil», zanja.