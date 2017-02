«Quería terminar con esta historia. Llega un momento que no quiero que este tema vaya más allá después de todo lo que se ha hablado.En la vida no todo es dinero. De esta forma cierro esta etapa y ya está. Ya nadie me podrá decir si el Burgos me debe o no me debe», indica Juan Carlos Barriocanal cuando se le preguntó por el motivo de llegar a un acuerdo en el que, sobre el papel, sale perdiendo.

El ex presidente no quiere darle demasiadas vueltas al tema, aunque acaba reconociendo lo siguiente: «Si lo llevamos al terreno práctico se puede decir que Juan Carlos Barriocanal ha perdonado la mitad de su deuda al Burgos CF».

Posteriormente habló de «liberación» y confía en que ya no tenga que escuchar «más tonterías». «Ahora ya que cada uno opine lo que quiera, pero espero que se haya terminado», manifestó el hostelero.

Insiste en que todas las cuentas están claras en cada uno de los balances que ha ido entregando a los socios a lo largo de los años y entiende que la actual directiva «ha considerado que la deuda estaba acreditada». «Han hecho lo mismo que hice yo cuando llegue al club y han llegado a acuerdos con personas a las que se debía dinero», relata.

El burgalés dio las cifras exactas de la deuda del Burgos CF con su persona y habló de «286.770,06 euros» a 30 de junio de 2016. Esa cifra bajó antes de que abandonara el club hasta los «279.545 euros». «Se ha ido descontando por unos acuerdos publicitarios.Quiero que quede claro que no cogí una peseta», concluye.