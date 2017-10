El Atlético Bembibre truncó ayer la racha como local delAtrio Bupolsa, que un año después volvió a probar el sabor de la derrota en su fortín de San Amaro. El cuadro burgalés llevaba casi un año -desde el 16 de octubre de 2016- y 17 partidos consecutivos puntuando ante su afición. Pero un necesitado conjunto berciano acabó con el maleficio de los visitantes y devolvió a la cruda realidad a los de Manu Cabezas, que estuvieron ayer bastante lejos de su mejor versión.

Fallones en la retaguardia y espesos en la creación, concedieron demasiadas facilidades a un rival muy necesitado y que supo leer mejor el partido. Tenían bien estudiado los leoneses al Atrio, al que no dejaron maniobrar en ningún momento.

No era el día de un Bupolsa desnortado y sin rumbo. Guti cabeceó a las manos del meta Omar un buen centro de Álvaro desde el costado derecho con el choque apenas iniciado. Fue un espejismo, porque el Atrio se diluyó por completo. En su última actuación como local fue capaz de llevar la manija del partido en la zona ancha, pero ayer su centro del campo fue claramente superado por el de su oponente.

Y en esa tesitura, incómodo y sin balón, le tocó sufrir en el primer acto frente a un Bembibre que se plantaba con relativa facilidad en las inmediaciones de la meta de Álvaro del Val.

Con el partido volcado en el terreno de juego de los locales los bercianos generaron un buen puñado de ocasiones de peligro. Tras dos disparos desviados de Isma y Coco el mejor jugador del encuentro, el interior diestro Óscar, botó una falta lateral que se fue envenenando y obligó a despejar con apuros a Del Val.

La réplica fue una buena volea de Turzo desde la corona del área que se perdió ligeramente por encima del travesaño. El sistema defensivo burgalés hacía aguas. Isma probó de nuevo a Del Val con un lanzamiento de falta raso por debajo de la barrera.

Y acto seguido fue Óscar, muy incisivo por el costado izquierdo, quien recortó hacia adentro y se sacó un disparo con rosca que se marchó sacando astillas al palo. Más clara fue en el 34 la oportunidad que tuvo en sus pies José Manuel en un balón que no llegó a despejar Dani Burgos. El atacante del Bembibre, solo y con todo a su favor en el mano a mano, cruzó en exceso el esférico ante la salida de Del Val.

Poco o nada varió el guión del encuentro tras el paso por los vestuarios. De hecho fue el cuadro visitante quien encontró muy pronto el premio a su mayor insistencia. Y cómo no, llegó de las botas de su mejor efectivo en una veloz contra en la que Óscar encaró a Pablo y a Bellido. Los desbordó hacia adentro y con un duro latigazo con rosca puso el balón lejos del alcance de Álvaro del Val.

Tras el tanto Manu Cabezas movió ficha y dio entrada a los extremos Germán y Átomo, que dieron nuevos bríos al ataque del Atrio. De hecho, Viti tomó el mando de las operaciones y el Bupolsa ganó en presencia ofensiva. Las dos incorporaciones tuvieron sendas ocasiones nada más saltar al terreno de juego.

Y en el 71 Guti devolvió las tablas al electrónico. Controló un buen envío de Germán por encima de la defensa y con la pierna izquierda y de volea cruzó el esférico para superar por bajo a Omar.

Cuando mejor pintaban las cosas para los locales el Bembibre montó una contra letal por el costado izquierdo con Óscar de nuevo como estilete. Pablo se tragó el amago del extremo y lo derribó en el área. El central Cubero anotó el 1-2 desde los 11 metros.

Todavía tuvo tiempo Átomo de intentar rescatar un punto, pero su zapatazo bien orientado que detuvo sin apuros Omar.