Jagoba Beobide admite que ha hablado con el Burgos CF en los últimos días, aunque el acuerdo entre ambas partes no ha llegado.Es uno de los hombres que propuso Manix Mandiola para reforzar el eje de la medular y todo indica que la pelota está en el tejado del futbolista vasco. Beobide prefiere esperar. En las tres últimas campañas militó en el Alavés en Segunda División, donde jugó 66 encuentros. Este verano estuvo esperando una oportunidad en la categoría de plata o en el extranjero, aunque no llegó y se quedó sin equipo.



Está decidido a bajar un escalón deportivo y jugar enSegunda B, pero asegura que no ha tomado una decisión.«Primero quiero ver las opciones con las que cuento y posteriormente decidir», explica el futbolista. La situación deportiva que atraviesa el Burgos CF puede convertirse en uno de los problemas y es que las preferencias del guipuzcoano son las de formar parte de un conjunto que tenga aspiraciones de ascenso. No obstante, no descarta nada.



Quiere tomar una decisión lo antes posible y es que en estos momentos se encuentra entrenando con el Real Unión a la espera de encontrar un nuevo acomodo y regresar a la competición. Tiene 28 años y es un jugador con una extensa experiencia tanto en Segunda como Segunda B.Es el perfil de jugador que quiere Mandiola, aunque las circunstancias futbolísticas en las que se encuentra el equipo no son las mejores para que este tipo de jugadores acaben enEl Plantío. No obstante, la nueva directiva le ha hablado de futuro y del ambicioso proyecto de la próxima campaña del que le han ofrecido formar parte.



PROSI

El mediocentro asturiano recibió ayer los resultados de la resonancia que le practicaron el lunes. Los galenos no aprecian en la prueba radiológica que existe una lesión muscular en el psoas de su pierna izquierda. Ante estas noticias, Prosi regresará hoy a los entrenamientos y volverá a probar.«Llevo unos días parado.Quizás el problema se ha curado y no tengo más problemas. Las molestias eran al golpear. Veremos a ver cómo me encuentro durante el entrenamiento», comenta el blanquinegro.

FICHAJE El Mirandés confirma a Álex Quintanilla

El CD Mirandés confirmó ayer lo que ya era un secreto a voces. El central vasco Álex Quintanilla se convierte en su segundo refuerzo en el mercado de invierno después de la llegada de Usero. El central, que rescindió el martes con el Almería, estaba también en la agenda del Burgos CF, aunque el futbolista ha preferido seguir en la categoría de plata y apostar por la opción de vestir la camiseta rojilla.