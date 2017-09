Beobide se incorporará esta semana al trabajo grupal

La enfermería rojilla comienza a liberarse de efectivos. Y Patxi Salinas podrá respirar aliviado. Dos de los jugadores que aún no han podido debutar con el Burgos CF este curso, Jagoba Beobide y Ramón Blázquez, se incorporarán esta semana al trabajo grupal a las órdenes del técnico vizcaíno.



El centrocampista guipuzcoano llegó al combinado blanquinegro con la vitola de jugador llamado a convertirse en la referencia absoluta del equipo en la medular. Avalado por una exitosa trayectoria deportiva y con 5 años de experiencia en la categoría de Plata nacional, fue la gran apuesta de la dirección deportiva del club de El Plantío el pasado verano.



La nueva directiva ya intentó hacerse con sus servicios en el mercado invernal de la temporada anterior, pero entonces la difícil situación clasificatoria del Burgos CF hizo que el guipuzcoano se decantara por el Racing de Santander.



Esta ocasión las tornas cambiaron y Beobide aceptó la propuesta del ambicioso proyecto blanquinegro. Pero el futbolista guipuzcoano no pudo completar la pretemporada con sus compañeros, sino que ha estado realizando en solitario un plan específico de prevención de lesiones para evitar sufrir todos los problemas musculares que le impidieron tener continuidad el año pasado en el Racing de Santander.



El pivote defensivo ha estado dos meses alejado de los entrenamientos grupales y sin tocar balón. Pero su particular ‘calvario’ ha concluido y se espera que hoy mismo pueda calzarse las botas para empezar a coger el ritmo de competición necesario que le permita en un plazo breve de tiempo entrar en las convocatorias.



Por su parte, el extremo madrileño procedente del filial del Alcorcón, también se sumará al trabajo grupal tras casi dos meses trabajando en solitario. No tuvo suerte en la pretemporada, pues se lesionó en uno de los primeros amistosos y desde entonces le ha tocado recuperarse al margen de sus compañeros.



Además Adrián Hernández evoluciona también de forma favorable de sus problemas de pubis. El tratamiento que ha seguido desde su llegada al Burgos CF parece haber dado resultados. Los dolores han remitido y su incorporación al grupo puede ser inminente, lo que permitirá a Patxi Salinas reforzar notablemente su escuadra, que ha estado muy mermada de efectivos desde el arranque del curso.