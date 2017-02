Berzosa, plata en el Estatal de Valladolid

La cantera burgalesa de tenis de mesa dio el do de pecho el pasado fin de semana en el Torneo Estatal que reunió en el polideportivo Pisuerga de Valladolid a los 48 mejores palistas nacionales de cada una de las cuatro categorías en liza: benjamín, alevín, infantil, juvenil y sub 23.



El jugador del Colina Clinic Daniel Berzosa hizo buenas todos los pronósticos que le señalaban como uno de los grandes favoritos para hacerse con un puesto en el cajón en la categoría benjamín masculina. Y finalmente se hizo con la medalla de plata al caer en la final de la competición en 5 sets ante el murciano Gabriel Sánchez.



Otros tres jugadores burgaleses estuvieron a punto de subir al podio de honor, ya que cayeron en cuartos de final y de forma ajustada ante los a la postre campeones de la cita. Ese fue el caso de Miguel Núñez en infantil masculino, que cedió por 3-1 ante el catalán Albert Vilardell (Ripollet Tennis Taula).

Y el de Aitor Colina en benjamín, que fue derrotado por idéntico resultado a manos de Gabriel Sánchez. Y también el de la más joven de la expedición burgalesa, María Berzosa, quien con 8 años de edad perdió ante la gerundense Silvia Coll (Cassa de la Selva TT).



Estos cuatro jugadores se han ganado el billete para disputar en el mes de mayo el Top 8 de Maestros. Estuvieron muy cerca de lograrlo otros dos palistas del Colina Clinic, el juvenil Rafael Sáez, que tras haber realizado una gran fase de grupos no fue capaz de encontrar su juego ante una de las sorpresas del torneo, el madrileño Daniel Bailón (Alcobendas TM) , frente al que cayó por 3-1. Lo mismo le ocurrió a la jugadora alevín Elvira Rad, que tras una fase de grupos inmaculada -con pleno de victorias- cedió en cuatro sets ante la madrileña Ángela Rodríguez (Collado Mediano).



Por otro lado, el jugador sub 23 del Colina Clinic Carlos Vedriel no participó finalmente en este Torneo Estatal como tenía previsto, ya que está concentrado en la ciudad sueca de Slov dentro del programa de planificación de la selección española absoluta.