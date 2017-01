Salvó el primer match-ball de una carrera llena de obstáculos el BigMat Fontecha. El combinado burgalés abandona el farolillo rojo de la tabla clasificatoria a costa del Arratia. Un tanto de Celia en los primeros compases del duelo sirvió para que el NSB hiciera subir tres nuevos puntos a su casillero y de paso cortara de raíz una mala dinámica de resultados que le habían puesto contra las cuerdas.

Vuelve a sonreír el cuadro blanquiazul, quien se lleva una alegría a la boca después de varios meses de sinsabores constantes. Y se agarra a la vida para luchar hasta el final de curso por mantener un año más una plaza en la categoría de plata nacional.

No resultó sencillo, ni mucho menos. De hecho sufrió, incluso en superioridad numérica sobre el terreno de juego, para mantener la mínima renta conseguida en el primer acto. Pero supo capear el temporal para regresar a la senda de la victoria y dar un golpe de efecto ante uno de sus rivales directos en la pelea por la salvación.

El cuadro vasco, debutante en la categoría, saltó al terreno de juego presa de los nervios y ofreciendo muchas concesiones con una retaguardia que hacía aguas. Ylo aprovechó el BigMat Fontecha.

La escuadra de Marci pudo abrir la lata en el minuto 2 cuando Güemes se encontró con una autopista por el carril izquierdo y se plantó sola en el área. La ariete intentó superar a Izaro por arriba, pero la cancerbera llegó a tocar el esférico con la punta de su manopla para despejarlo a saque de esquina.

Fue el anticipo del tanto local, que a la postre resultaría decisivo. Celia botó una falta frontal y lejana recién superado el minuto 10 de juego. Lo que en principio era un centro al área se fue envenenado y terminó por alojarse directamente en la portería del Arratia contando con la colaboración de la meta Izaro, que de forma incomprensible no acertó a frenar un balón sin aparente peligro.

El tanto serenó los ánimos de las anfitrionas y hundió moralmente a las visitantes, que perdieron el sitio sobre el terreno de juego. Aún así, de inmediato dieron la réplica en una falta botada por Jone por encima de la barrera que obligó a intervenir a Paula con una buena mano junto a la base del poste.

El choque entró una fase completamente anodina, con las burgalesas en un constante quiero y no puedo que no ponía en aprietos a la defensa de las vascas.

El duelo experimentó un giro radical tras el paso por los vestuarios. El Arratia saltó con ánimos renovados al terreno de juego dispuesto a dar la vuelta al marcador. Y volcó de salida el juego en el campo del BigMat Fontecha. El primer aviso lo dio Olatz. Yacto seguido June empalmó una volea desde la frontal que se estrelló en el travesaño con las burgalesas dormidas y cediendo muchos metros ante el empuje de su contendiente.

Mal pintaba el panorama. June puso en aprietos la meta local con un potente envío de falta que se marchó por escasos centímetros de la portería de Paula. Acto seguido el colegiado anuló por fuera de juego un tanto al Arratia. Pero afortunadamente, cuando mejor estaban las visitantes, una de sus mejores efectivos, Jone, se auto expulsó por protestar dando oxígeno al Fontecha.

Pese a jugar en inferioridad numérica el Arratia seguía llevando la batuta del duelo, con las locales desaparecidas en combate en labores ofensivas. Ni siquiera los cambios ayudaron a recuperar el control del partido.

Hasta el tramo final, cuando las visitantes quemaron todas sus naves y se lanzaron a la desesperada en busca del empate, no llegó al área contraria el BigMat, primero en un remate de Claudia a la salida de un córner y ya en el descuento tras una acción personal de Güemes que, tras una cabalgada por la izquierda, sirvió un balón al área dejando a Claudia en posición inmejorable para el remate, aunque la salense disparó al cuerpo de la portera.