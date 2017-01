Lección de madurez la protagonizada ayer por el BigMat Fontecha Juventud, que se dio un festín a costa del Aurrera en un encuentro redondo de los burgaleses. El combinado de Raúl Zamora suma su segunda victoria consecutiva ante su afición y toma aire en la general con respecto a la zona peligrosa.

El cuadro verdiblanco ha tomado completamente el pulso a la categoría. Y saca petróleo en las actuaciones en un polideportivo Círculo que lleva camino de convertirse en un fortín. Manda, templa y golpea con una convicción digna de admirar e impropia de un debutante.

Una salida en tromba de los burgaleses desarboló por completo a los vitorianos, que se hunden en el fondo de la general. La fuerte presión ejercida en toda la cancha por los arlequinados asfixió a su oponente de turno, que se veía absolutamente incapaz de sacar el balón de su propio campo ante el coraje y la ambición de los anfitriones.

ElBigMat avisó muy pronto de sus intenciones. No se había cumplido ni el segundo minuto de juego y ya había probado hasta en tres ocasiones al meta del Aurrera.

Poco más tuvo que esperar para abrir la lata en una fenomenal acción de talento de Jesús, quien controló un balón para girarse con elegancia y batir con un zurdazo raso a la media vuelta a Xabi.

El tanto dio nuevos bríos a un lanzado Juventud, que redobló si cabe sus esfuerzos para dejar de inmediato el partido perfectamente encarrilado. Ercilla anotó el 2-0 dos minutos después desde el punto de penalti. Y sin que el Aurrera pudiera levantarse de la lona los burgaleses, esta vez con un soberbio derechazo de Poves, abrieron brecha en el marcador.

Cumplido el minuto 13 el Aurrera no había sido capaz de disparar sobre la meta de un Celorrio que era un espectador más hasta el momento. A raíz de este tanto los vitorianos mejoraron sus prestaciones y equilibraron la contienda aprovechándose de la precipitación de los castellanos. Aún así, el BigMat Fontecha hizo subir el 4-0 al luminoso con un doble penalti transformado por Isra justo antes del descanso.

Los visitantes no bajaron los brazos en ningún momento, aunque estaban completamente negados de cara a puerta (lanzaron hasta en tres ocasiones a la madera en el segundo acto). No les quedaba otra que arriesgar para intentar meterse en el duelo, pero entonces el Juventud dejó patente su pegada para sentenciar la contienda. Fer y Mario echaron por tierra las esperanzas de los alaveses en un abrir y cerrar de ojos. Y en adelante el choque se convirtió en un correcalles.

El Aurrera dispuso sobre la pista el portero-jugador sin demasiada fortuna. YJesús cerró el círculo del partido en una veloz salida al contragolpe que supuso el 7-0.