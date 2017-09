El BigMat Fontecha Juventud se atasca

BM FONTECHA JUVENTUD 0

SALA QUINTO 3



BIGMAT FONTECHA: Carran, Pablo, Álex, Poves, Oli, Ercilla, Fer, Isra, Samu, Cremer, Mario, Celorrio.



SALA QUINTO: Alberto, Aitor, Jorge, Royo, Héctor, Sergio, Toni, Alejandro y Nacho.



ÁRBITROS: Moreno y Merino (colegio segoviano).



GOLES: 0-1, min. 17: Aitor; 0-2, min. 23: Toni; 0-3, min. 34: Sergio.



BURGOS

No da con la tecla el BigMat Fontecha Juventud en el arranque de temporada. El conjunto verdiblanco compite hasta el final, pero la fortuna no está de su lado. Después de caer en los últimos compases frente al Guadalajara y el Colo Colo, en esta ocasión los locales se estrellaron contra un Sala Quinto sólido y certero en los momentos importantes.



El BigMat Fontecha merece un botín mayor, pero cuenta sus partidos por derrotas hasta el momento. Ayer, los burgaleses no encontraron el camino del gol. De hecho, acumulan un tanto en los últimos dos compromisos. Ni siquiera la insistencia mostrada en el último tercio de encuentro fue suficiente para recortar distancias.



De inicio la iniciativa fue para el combinado visitante. Aunque los locales muestran problemas para marcar, también cabe destacar su buen rendimiento defensivo. Los arlequinados (ayer de negro) compiten con fe y los resultados deben llegar antes o después.



El Sala Quinto golpeó en el tramo final de la primera parte. El tanto de Aitor premiaba a un rival con más chispa en los últimos metros. Los problemas aumentaron en el arranque de la segunda mitad. Los verdiblancos necesitaban más continuidad en sus acciones y se encontraron con el 0-2.



La diferencia era salvable con 17 minutos por disputar. Sin embargo, los de Ramón Herreros carecían de la fluidez que requería una situación tan delicada. El BigMat Fontecha necesitaba la energía de su pabellón, aunque en esta ocasión la épica tampoco funcionó.



Sergio, en acción individual, dejó a los burgaleses al borde del abismo en el 34. Los locales arriesgaron con portero-jugador durante 6 minutos, pero solo sacaron en claro un par de remates lejanos de Mario. Llegarán días mejores.