BIGMAT FONTECHA 0 – MADRID CFF B 0



Un punto que le supo a gloria sumó ayer el BigMat Fontecha en su duelo frente al filial del Madrid CFF, uno de sus rivales directos en la lucha por eludir los puestos peligrosos de la tabla clasificatoria. El objetivo de partida era encadenar su tercer triunfo consecutivo, pero la escuadra burgalesa se encontró ayer en frente a un rival que fue netamente superior y al que solo la falta de puntería en la definición le privó de llevarse los tres puntos a la capital de España.



El combinado de Marci dio por bueno un empate en una contienda dominada, prácticamente en su totalidad, por las visitantes, que hicieron méritos más que suficientes para haber obtenido un botín mayor. Se plantaron en las inmediaciones de la meta defendida por Virginia en un buen puñado de ocasiones, pero el NSB tuvo ayer el santo de cara. Pero para fortuna de las anfitrionas tuvieron la pólvora mojada.



Desde el arranque de la contienda demostraron las visitantes una aplastante superioridad técnica que las permitió apoderarse por completo de la posesión del esférico. El Madrid CFF B triangulaba con criterio y profundidad y las ocasiones de peligro no tardaron en llegar.



De hecho, el primer disparo se produjo en el minuto 2 del envite. María recogió un balón en la frontal que estrelló en el larguero -el primero de los tres disparos madrileños que pegaron en los palos en el primer acto-.



El mismo destino encontró la segunda aproximación peligrosa visitante, esta vez a la salida de un saque de esquina. Trapero empalmó un balón muerto que llegó a tocar Virginia antes de golpear en el travesaño y botar fuera de la línea de gol.



Las locales sufrían lo indecible para frenar el vendaval que se las venía encima. Aunque pudieron golpear primero en una buena maniobra de Natalia tras una recuperación de Andrea. El disparo de la primera terminó en el larguero. Y acto seguido Güemes botó una falta que obligó a emplearse a fondo a Yanira.



Fue un espejismo, porque de inmediato volvieron a la carga las visitantes. La réplica la dio la madrileña Irene con un lanzamiento de falta que finalizó en la cruceta y varios disparo de Leire y María que se perdieron muy cerca de los postes.



En la segunda mitad, más de lo mismo. El Madrid CFF B volcó el encuentro en campo burgalés convirtiendo el duelo en un monólogo. Las tuvieron de todos los colores las visitantes, pero sin fortuna.



Leire encontró la respuesta de Virginia en una falta. Luego María, no acertó a enviar entre los tres palos un centro de Belén. La misma jugadora dispuso poco después de un mano a mano que concluyó con un disparo potente que se marchó lamiendo el travesaño. Y sin solución de continuidad volvió a dejar patente su falta de tino cuando libre de marca en el segundo palo no supo definir a placer un buen centro de Ruth desde la derecha.