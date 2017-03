El BigMat Juventud planta cara en Segorbe

SEGORBE 3

BIGMAT FONTECHA 1



CDFS Segorbe: Pablo, Jose, Jacobo, Dani y Pedrito -cinco inicial-; Diego, Salva, Nico, Jorge y Luis.



BigMat Fontecha Juventud: Darío, Isra, Poves, Jesús y Fer -cinco inicial-; Ercilla, Oli, Álex y Celorrio.



Árbitros: García Mojica y Salas Tari (colegio valenciano). Mostraron cartulina amarilla a los locales Salva, Jacobo y Luis; y al visitante Poves.

Goles: 0-1, min. 14: Isra; 1-1, min. 24: Jacobo; 2-1, min. 25: Nico y 3-1, min. 32: Luis.

Está claro que este BigMat Juventud no se amilana en las grandes citas. Ni la calidad de su contrincante de turno, ni la incesante presión del público, ni las múltiples bajas con las que afrontaba su complicada salida en Segorbe fueron capaces de acabar con las ilusiones del combinado verdiblanco, que tuteó a uno de los gallitos de la categoría, ante el que solo cedió en la segunda mitad (3-1).



El combinado de Raúl Zamora completó una gran actuación en tierras castellonenses. El encuentro arrancó con dominio de la pelota de los anfitriones, con los burgaleses replegados en media pista en busca de sus opciones al contragolpe. Ninguno de los dos equipos generaba ocasiones claras en las áreas, aunque dos errores en el inicio de las jugadas de los castellanos permitieron a los locales plantarse ante un Darío que abortó el peligro a la perfección.



Superada la presión de su oponente el Juventud comenzó a dar señales de su peligrosidad en acciones culminadas por Jesús, Oli y Fer. El BigMat Fontecha se encontraba cómodo sobre la pista y subió sus líneas en los últimos compases. Tanto es así que incluso se adelantaron en el marcador tras un robo de balón de Fer, que sirvió a Isra para que este hiciera el 0-1.



Ya en la segunda mitad el Segorbe incrementó notablemente su presión. Pero los verdiblancos, muy concentrados en defensa, fueron capaces de superarla en un par de ocasiones. En la primera Pablo le ganó la partida a Poves, que no vio a Jesús en el segundo palo. En la segunda Isra cedió a Fer, cuyo disparo detuvo el meta local.



Pero el Segorbe echó mano de su enorme potencial para dar la vuelta al partido en un abrir y cerrar de ojos en dos acciones de estrategia. No se rindieron los burgaleses, que estuvieron muy cerca del empate en disparos de Rodri Encinar y Jesús. Sin embargo, lejos de las tablas lo que llegó fue el 3-1.

Quemó sus naves el Juventud con el portero-jugador, pero no hubo manera de superar a Pablo.