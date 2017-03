El BigMat Juventud viaja a Quinto con un doble objetivo

El BigMat Fontecha Juventud del Círculo regresa a la competición tras el parón del pasado fin de semana con la salvación como objetivo. La escuadra que entrena Raúl Zamora tiene encarrilada la permanencia, aunque esta tarde puede dar un paso definitivo en el choque que le enfrentará al Sala Quinto, equipo que aventaja a los verdiblancos en un punto. El choque se disputará en tierras zaragozanas a partir de las 18,30 horas y la meta de los burgaleses es mostrar su mejor versión. Los partidos a domicilio se le atragantan a un Juventud que toda la fiabilidad que muestra en el Polideportivo Círculo no logra trasladarla a sus salidas. La meta es que llegue la primera victoria como visitante para los castellanos.

Se medirán a un oponente que estuvo en la zona noble de la clasificación, pero que en estos momentos se encuentra en horas bajas. Los aragoneses han sufrido varias lesiones importantes en el último mes y medio, lo que ha provocado que lleguen a la cita después de 6 encuentros sin conocer la victoria. No obstante, el descanso liguero ha favorecido al Sala Quinto, que ha recuperado efectivos y afronta el choque con la necesidad de regresar a la senda del triunfo.

Será un encuentro complicado para el equipo de Burgos, que fue capaz de vencer a los zaragozanos en la primera vuelta en un choque muy intenso que se disputó el pasado 21 de enero (tuvo que ser aplazado por la muerte de un jugador del equipo zaragozano). En este choque se pudo comprobar que el Sala Quinto es un conjunto de garantías y ante el que el BigMat debe mantener la guardia alta durante los 40 minutos.

El vestuario burgalés se siente preparado para dar un paso adelante y conseguir estrenarse como visitantes. El objetivo de la temporada lo acarician con la yema de los dedos y jugar una campaña más en la Segunda B está prácticamente asegurado, aunque el cuadro local quiere poner la guinda a su notable curso en este tramo final de la campaña.

Para este encuentro serán baja Samuel, que continúa recuperándose de su esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla, Escudero con problemas de espalda, Carranza, con un esguince en el tobillo, y Oliver, que no podrá viajar por motivos laborales. En el otro lado de la balanza está el regreso de hombres que no pudieron estar en el anterior desplazamiento.