El BigMat Fontecha Juventud disputará su tercer partido consecutivo en su feudo y lo hará ante el Sala Quinto (polideportivo Círculo, 18,30 horas), un oponente que mira hacia arriba y que necesita la victoria para acortar distancias con la zona noble.El choque tuvo que ser aplazado el 12 de noviembre del pasado año por el fallecimiento en accidente de tráfico de Samuel Budria, portero del conjunto maño.

Los locales confían en continuar con su racha positiva después de haberse impuesto en los dos anteriores encuentro (Garccurris y Aurrera). RaúlZamora, entrenador de los de casa confía en que esa dinámica positiva con la que llegan los suyos sume para encadenar la tercera victoria.

«Llegamos con la moral alta, aunque tenemos que tener en cuenta que se trata de otro tipo de rival que los dos anteriores. Es un buen equipo que aspira a estar más arriba, por lo que el choque será complicado», explica el técnico burgalés.

Zamora quiere evitar el exceso de confianza y entiende que deben tener los pies en el suelo.«No podemos volvernos locos por haber ganado dos partidos», comenta el preparador.

El BigMat Fontecha Juventud quiere hacerse un hueco en la zona tibia de la tabla, ya que su meta es tener un colchón de puntos suficiente para no pasar problemas si los resultados empeoran.El conjunto burgalés se ha mostrado muy fiable en su feudo en esta campaña y el vestuario verdiblanco confía en que todo siga igual.

Tendrá enfrente a un rival «incómodo», que presionará en todo el campo y que tratará de imponer un alto ritmo al juego. «Se trata de una propuesta muy similar a la que hacemos nosotros. Los estilos son parecidos y no vamos a renunciar al intercambio de golpes si así lo plantean. Si el partido se desarrolla de esta forma se lo llevará el que menos errores cometa y esperemos que seamos nosotros», comenta.

La semana ha sido complicada para la escuadra arlequinada. Los problemas físicos han sido protagonistas, en varios hombres. Mario ha tenido molestias en una cadera, lo mismo que le ha sucedido a Jesús en la rodilla. Carranza sigue con dolor en el costado, aunque los servicios médicos le han confirmado que no tiene ninguna lesión ósea. Así las cosas, los tres futbolistas estarán a disposición de Raúl Zamora esta tarde. Los que no estarán seguro son Myguel y Escudero, que se perderán el choque por motivos personales.