El BM Fontecha se la juega en el estreno

BURGOS

No hay periodo de transición para el BigMat Fontecha Juventud. Finalizado el parón navideño, el conjunto verdiblanco regresa a la competición liguera obligado a sumar tres puntos de oro en la lucha por la permanencia en la Segunda División B.



Los locales reciben a las 18,30 horas -Pabellón Círculo- a otro recién ascendido como es el Graccurris FS, equipo debutante en la categoría y que se encuentra a tan solo dos puntos de los burgaleses en la clasificación. Por ello, el choque de esta tarde resulta fundamental para ambos conjuntos en su particular lucha en la zona baja.



Los de Alfaro llegan a este choque con la moral por la nubes después de cerrar 2016 con una victoria de mérito ante el Ciudad de Guadalajara. Los visitantes son conscientes de la importancia del choque de hoy, el cual cierra la primera vuelta del campeonato. Con todo, el BigMat Fontecha Juventud se guarda la baza del partido aplazado ante el Sala Quinto, el cual se disputará el próximo 21 de enero.



El técnico arlequinado, Raúl Zamora, no podrá contar para este envite con Myguel y Álex. El primero es baja por motivos personales y el segundo no ha podido entrenar a lo largo de la semana por enfermedad. Sea como fuere, la plantilla burgalesa ha aprovechado el parón navideño para recuperar a los jugadores tocados y para rearmar su moral de cara a un intenso inicio de 2017.



De esta forma, los porteros Carranza y Celorrio, además de los jugadores de pista Israel, Escudero, Poves, Oli, Jesús, Ercilla, Fer, More, Samu y Mario completan la convocatoria del equipo burgalés.