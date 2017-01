BIGMAT FONTECHA JUVENTUD 6

GRACCURRIS 3



BigMat Fontecha Juventud: Carranza, Isra, Jesús, Fer y Mario -equipo inicial- Escudero, Álex, Poves, Oli, Ercilla y More.



Graccurris: Javi Mateo, Hafid, Moi, Josito, Cone -equipo inicial- Alcoya, Calvo, Jul, César, Santi y José.

Árbitros: Mozo y Sanz (colegio castellano-leonés).



Tarjetas amarillas: al local Mario y a los visitantes Hafid, Moi y Josito.



Tarjetas rojas: Al jugador del Graccurris Moi en el minuto 34 (roja directa).



Goles: 1-0, min. 4: Fer; 2-0, min. 14: Fer; 3-0, min. 15: Jesús; 4-0, min. 22: More; 4-1, min. 23: César; 4-2, min. 25: Moi; 5-2, min, 25: Isra; 6-2, min. 36: More; 6-3, min. 40: César.

BURGOS

Necesitaba la victoria el BigMat Fontecha Juventud del Círculo en el estreno de 2017 y logró su propósito para acumular buenas sensaciones de cara al futuro. Los verdiblancos se dan un respiro en la clasificación, abren brecha con respecto a un rival directo como es el Graccurris y su nivel de juego invita al optimismo.



Todo salió redondo en una tarde en la que el rival puso de parte con los numerosos errores individuales acumulados. Muchos llegaron por mérito de la presión local, pero otros fallos fueron impropios de una categoría en la que los detalles tienen un papel tan importante.



Los burgaleses controlaron la situación de principio a fin, aunque el partido tuvo varias fases. De inicio, ambos conjuntos optaron por asentarse en la pista y ganar confianza con y sin balón. Había en juego tres puntos muy importantes y había que evitar la precipitación.



Así, los pupilos de Raúl Zamora golpearon primero a balón parado. Un disparo cruzado de Fer a la salida de una falta significó el 1-0 y dio moral a un BigMat Fontecha Juventud que no pasó apuros en toda la primera parte. Oli pudo ampliar la renta a renglón seguido, pero el balón era del Graccurris. Eso sí, sin profundidad ni mordiente.



Jesús se topó con el poste en el preludio del 2-0, esta vez en un córner resuelto de nuevo por Fer. Era el momento de los burgaleses, quienes ampliaron la renta antes del descanso tras una recuperación en campo contrario finalizada con un certero disparo con la puntera.



El 3-0 era una renta importante para los castellanos, aunque el Graccurris volvió a la cancha con energías renovadas. El combinado de Alfaro subió varios puntos su intensidad y encontró el premio buscado. Y eso que More firmó el cuarto de la tarde al recoger un rechace nada más reanudarse el envite.



En cinco minutos los visitantes se situaron con un inquietante 4-2. El partido inició una fase de ida y vuelta que podía resultar peligrosa, si bien los burgaleses creaban peligro en cada incursión ofensiva. Ercilla remató al poste antes de que Isra apagara el fuego riojano con un zapatazo lejano que se coló por la escuadra.



El 5-2 redujo a cenizas el ímpetu visitante. El choque entró en una dinámica de mayor control y se trataba de evitar un nuevo intento de reacción del rival. Con el paso de los minutos el marcador quedó decidido, pero aún sucedieron cosas.



La expulsión de Moi en el 34 permitió al Juventud disfrutar de superioridad numérica y rubricar la faena con el 6-2 convertido More en otro fallo visitante.



El Graccurris murió matando y se la jugó a la desesperada con portero jugador para reducir la desventaja. Sea como fuere, las mejores opciones fueron para un conjunto burgalés que no supo definir a la contra. Así, una buena triangulación riojana dio forma al definitivo 6-3 en el ocaso.