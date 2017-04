El BM Fontecha regresa a su fortín

El BigMat Fontecha Juventud del Círculo regresa a su pabellón después de dos complicadas salidas (Segorbe y Quinto) en las que ha logrado 1 punto. Los burgaleses reciben al conjunto maño del Las Fuentes (18,30 horas), equipo que en estos momentos tiene un punto más que los locales y que es también un recién ascendido.

Las similitudes entre ambos conjuntos son muchas y su trayectoria ha sido similar a lo largo de la temporada. También a los de Zaragoza les cuesta sumar lejos de su cancha, aunque últimamente están mejorando esta estadística. El objetivo del cuadro castellano es regresar a la senda del triunfo y mantener el alto nivel que ha mostrado a lo largo de la temporada delante de su afición. Uno de los alicientes será el de pasar en la tabla clasificatoria a su rival de esta tarde.

El BigMat Fontecha ha ganado los tres últimos encuentros que ha disputado como local y quiere encadenar ese cuatro triunfo. Tiene la leción bien aprendida y deberá ejecutarla una tarde más. La intensidad y el alto ritmo de juego volverán a ser las armas de un cuadro arlequinado que en su feudo ha realizado partidos de mucho mérito.

La permanencia está ya más que encarrilada, aunque una victoria supondría un paso prácticamente definitivo. La temporada de los burgaleses está siendo notable en su debut en Segunda B y en este tramo final de la Liga quieren poner la guinda a este buen curso.

Raúl Zamora no podrá contar con todos sus hombres y Escudero será baja debido a unas molestias en la espalda que no acaban de desaparecer. Tampoco Samuel será de la partida, ya que no ha logrado recuperarse por completo de su esguince en el ligamento lateral interno que sufre en la rodilla. Oli se perderá el choque por motivos laborales, por lo que en esta ocasión entrará en la convocatoria David Rodríguez, jugador del equipo filial que habitualmente juega en el Hotel Ciudad de Burgos La Amistad. Ya debutó hace unas jornadas contra el líder, el Colo Colo. El resto de la convocatoria la formarán Darío, Celorrio, Israel, Myguel, Álex, Poves, Jesús, Ercilla, Fer, More y Mario.

En los prolegómenos del encuentro el equipo ofrecerá a la afición el premio especial otorgado por la página web Burgosdeporte.com por su ascenso en la temporada pasada y el premio al mejor entrenador del año 2016 que los lectores de la web le otorgaron a Raúl Zamora.