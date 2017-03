BM FONTECHA JUVENTUD 4

CIUDAD DE GUADALAJARA 3

Árbitros: Miguel Mozo Revilla e Iván San Moreno (Valladolid). Mostraron cartulina amarilla al local Poves, así como a los visitantes Andrés, Charly y Blecua.Expulsaron por doble amarilla al jugador visitante De las Heras en el minuto 28.

Goles: 1-0, min. 2: Jesús. 1-1, min. 7: Blecua. 2-1, min. 10: Mario. 3-1, min. 19: Ercilla. 3-2, min. 22: Isma Ramos. 4-3, min. 37: Samu.

BigMat Fontecha Juventud del Círculo: DCelorrio, Jesús, Fer, Samu, Mario -equipo inicial-, Isra, Escudero, Álex, Poves, Ercilla y More.

Ciudad de Guadalajara: Borja, Carlos, Isma Ramos, Alvarito, De las Heras -equipo inicial-, Davicillo, Andrés, Charly, Lozano y Blecua.

La fiabilidad del BigMat Fontecha Juventud como local superó ayer un nuevo examen. En esta ocasión el damnificado fue el Ciudad de Guadalajara, otro de los equipos de la zona noble de la clasificación que mordió el polvo en Burgos como ya le pasada hace dos semanas al Zierbena. El Polideportivo Círculo es un fortín y el potencial de los arlequinados aumenta cuando juegan delante de su público. Ayer hicieron un encuentro serio que ganaron en los minutos finales a pesar de una actuación arbitral que estuvo a punto de desesperar a los verdiblancos.

El objetivo de la permanencia está más que encarrilado cuando faltan solo 8 jornadas para que concluya la competición liguera.Es más, a poco que mejorara a domicilio podría haber mirado hacia arriba. La meta la tiene al alcance de la mano y ante el Guadalajara volvió a demostrar que es un conjunto muy competitivo cuando muestra su mejor versión.

El Juventud saltó a la cancha con una velocidad más que su oponente, lo que provocó que las primeras ocasiones fueran burgalesas. Pronto llegó el primero de la tarde y fue Jesús el que en el minuto 2 aprovechó un rechace de Borja para poner en ventaja a los de casa.

El Guadalajara no acababa de entrar en el partido y el conjunto local pudo aumentar la ventaja, primero por mediación de Mario y luego de Poves. Pero ninguno de los dos estuvo acertado en la definición. Con el paso de los minutos, el cuadro alcarreño ganó metros y pronto obtuvo recompensa.

Un error del colegiado permitió a los visitantes empatar. Ercilla protegía un balón en las cercanías de su área, Alvarito se lo quitó literalmente de encima y asistió a Blecua, que marcó a placer. La jugada hizo daño a los de casa, que lo pasaron mal en los minutos posteriores. Sin embargo, el partido se fue equilibrando según fue avanzando el cronómetro.

Fue en el ecuador de la primera mitad cuando los burgaleses volvieron a tomar ventaja. Tras un saque de banda, un buen derechazo de Mario batió a Borja. Los locales volvían a tener la sartén por el mango y Poves pudo aumentar la ventaja en una contra, pero no encontró portería.

La respuesta de los alcarreños llegó en el 16, pero en esta ocasión Celorrio le ganó la partida a Charly. A partir de ese momento el BigMat Fontecha se adueñó del choque. A falta de dos minutos, Borja sacó una buena mano tras una notable jugada de Jesús. El 3-1 llegó en una falta directa que ejecutó Ercilla y en la que el portero visitante ayudó.

Al Juventud le tocaba remar a favor de corriente en la reanudación, aunque una mala salida le condenó y el Guadalajara empató en menos de 3 minutos. Primero fue Isma Ramos el que hizo el 3-2 tras una pérdida de Mario, mientras que tras una jugada colectiva Charly logró el empate en el 23.

El partido volvía a empezar y los visitantes dieron un paso hacia atrás una vez igualada la contienda. Ninguno de los dos contendientes quería arriesgar en exceso y el dominio era alterno. Se imponían las defensas y el temor a encajar el cuarto.

El choque pudo cambiar en el minuto 28 cuando Blecua vio la segunda amarilla. El Juventud no supo aprovechar sus dos minutos en superioridad. Jesús mandó un balón al palo segundos antes de que Guadalajara recuperara al quinto hombre, mientras que poco después fue Carlos el que se topó con la madera.

En el tramo final del encuentro llegaron las ocasiones más claras.Con los dos equipos cargados de faltas la contención se complicó. Primero Isra desaprovechó un doble penalti en el 35, mientras que un minuto después Blecua volvió a mandar un balón al palo.

El que no falló fue en el 37 Jesús en una jugada ensayada tras un saque de esquina. El joven burgalés empalmó un balón con la zurda, que tras pegar en un contrario cogió camino de gol. Samu lo empujó en la línea, aunque el esférico hubiera entrado de igual manera.

Llegaron las prisas para los alcarreños, que a falta de 2:12 utilizaron el portero jugador. Tuvieron alguna oportunidad, pero Celorrio estuvo en su sitio. Ni un doble penalti que uno de los colegiados se inventó a falta de 10 segundos sirvió para que el Guadalajara empatara. Los puntos se quedaron en casa.