Borrón y cuenta nueva pretende hacer el Caja Rural en el choque que le medirá esta tarde frente al Atlético Bembibre (Castañares, 17,00 horas). Consciente de su más que delicada situación clasificatoria, de la que no ha sido capaz de escapar en los últimos meses, el Burgos Promesas se juega esta tarde buena parte de las opciones de seguir manteniendo vivas sus opciones de permanencia en el Grupo VIII de Tercera División.

Y para ello necesita imperiosamente sumar los tres puntos en juego frente a un rival que también se encuentra en zona comprometida y con el margen de error muy limitado. La victoria, y solo la victoria, vale al combinado que dirige Pedro Pascual frente a los bercianos si quiere seguir aferrado a la vida.

Seis finales tiene por delante el conjunto naranja, en las que tendría que amarrar más de la mitad de los puntos en juego, para intentar evitar los tres últimos puestos de la tabla clasificatoria, cifra que se podría quedar corta en previsión de los posibles arrastres de Segunda B (pues Arandina y Palencia se encuentran en zona de riesgo y podrían elevar a 5 el número de descensos).

Los burgaleses se han conjurado esta semana para cambiar la dinámica de una vez por todas. Y hacerse fuertes en Castañares se antoja una misión completamente indispensable. Algo que no ha conseguido más que en el tramo inicial de la temporada (pues en toda la segunda vuelta solo ha sido capaz de vencer en casa al Villaralbo).

La primera batalla para lograr la permanencia se libra esta tarde ante un rival que se ha mostrado muy irregular en la presente temporada y que se encuentra también inmerso en la lucha por escapar de la quema. De hecho, el Bembibre solo cuenta con 6 puntos más que el Caja Rural en su casillero particular. Y gracias a que ha recuperado en aliento en el último mes de competición, cuando ha sumado 9 de los 12 últimos puntos en liza -aunque el pasado fin de semana tuvo muchos apuros para vencer por 2-0 al desahuciado farolillo rojo-.

Como ya ocurriera el pasado fin de semana el Burgos Promesas tendrá esta tarde las ausencias de Rubén Cosín, con una lesión de rodilla, y la de larga duración de Manza.

Los burgaleses se agarran a la fe como a un clavo ardiendo y consideran que pueden repetir la actuación que firmaron en el duelo de ida en La Devesa, donde se impusieron por 1-2.