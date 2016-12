Del Bosque: "No puedo tener afecto a Florentino Pérez ni ser su amigo"

Vicente del Bosque ha vuelto a airear las diferencias insalvables que mantiene con Florentino Pérez desde que el presidente del Real Madrid decidió prescindir de sus servicios en junio del 2003. El exseleccionador ha explicado en una entrevista en El Confidencial que, con anterioridad, el dirigente blanco le había dicho que sería el Ferguson del club blanco, algo a lo que él no dio ningún crédito.

"Nunca me lo llegue a creer. Aquella es una etapa totalmente cerrada y no quiero entrar en más detalles... Sí le diré que el otro día me desplacé a La Albuera, un pueblo de Badajoz, donde me hicieron entrega de un premio. Durante el acto se me acercó un concejal del ayuntamiento de esa localidad y, con cierto énfasis, me dijo: 'Usted no es madridista". No tardé ni un segundo en responderle y le dije lo que pienso: 'Hombre, yo no puedo tener afecto a Florentino Pérez ni ser su amigo, pero nunca iré en contra del Madrid", afirma Del Bosque, que no tarda en volver sobre el incidente provocado por el político cuando le plantean si descarta volver al Madrid.

RETIRADO DEL FÚTBOL



"Claro que lo descarto. Ni yo estoy preparado para la vuelta, ni el club me necesita para nada. Yo ya estoy jubilado o retirado del fútbol, como prefiera entenderlo. He estado 36 años vinculado al club en diversos cargos. Por ello, que venga un tío de La Albuera a decirme que no soy madridista me toca las pelotas", añade el técnico salmantino, muy molesto también con quienes menosprecian el trabajo de Zinedine Zidane al frente de la plantilla madridista al decir que sus éxitos son más cuestión de suerte, de flor, que de otra cosa.

"Ya sabemos que los hay que desprecian el trabajo de las personas basándose en que tienen mucha suerte. Algún valor tendrá Zidane en toda esta racha de partidos y en los tres títulos internacionales que ha conseguido. 'Zizou' tiene un grupo de jugadores detrás de él que le siguen como a un líder. Por mucho que le desprecien, como también hicieron conmigo con desprecios de este tipo, es un hombre que ha demostrado que influye en la plantilla", asegura Del Bosque.

LLENO EN EL ENTRENAMIENTO



Zidane, de momento, ha podido comprobar este viernes que la afición está con él. Al menos los 6.000 seguidores madridistas que han llenado el estadio Alfredo Di Stéfano para presenciar el entrenamiento abierto al público que ha realizado la plantilla blanca. Al cabo de casi un año y con los tres trofeos conquistados a la salida de los vestuarios, el técnico francés ha podido rememorar así la sensación de esperanza con que abordó del reto de revitalizar a un equipo deprimido a las órdenes de Rafa Benítez. Lo hizo exactamente un 5 de enero en otra jornada de puertas abiertas con lleno.

"Agradecemos a la afición, que siempre está ahí y siempre cree en nosotros. Muchas gracias por venir. Ha sido un año de ensueño, tanto en el Real Madrid y en la selección, un año inolvidable... Espero que sea un año igual y repleto de muchos títulos y alegrías", ha declarado tras la sesión preparatoria Cristiano Ronaldo.