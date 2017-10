Pese a que solo se hayan consumido 6 jornadas de Liga, los tres puntos que habrá hoy en juego en Castañares serán importantes para ambos equipos.El BP Isabel I recibirá (17,00 horas) a uno de sus rivales directos por eludir la zona complicada de la clasificación. El Sporting Uxama llega a Burgos en puestos de descenso y con la intención de conseguir la primera victoria liguera.El conjunto soriano aún no sabe lo que es ganar, aunque solo ha perdido dos encuentros.



Jairo de la Riva, entrenador del conjunto local, es consciente de que son«tres puntos importantes». Pretende que los suyos miren hacia arriba y ganen en confianza para conseguir el objetivo de la permanencia lo antes posible.Entiende que una victoria ante el Sporting Uxama esta tarde supondría una inyección de moral para su vestuario.



«Las sensaciones están siendo buenas en este inicio de campaña, aunque los resultados no están acompañando. Este aspecto puede hacer mella en la moral o la confianza de los jugadores, por lo que sería importante lograr el triunfo», responde.



De la Riva insiste en que el Promesas debe hacerse «fuerte en casa». Cree que Castañares debe convertirse en un pilar sobre el que se apoye un Promesas que ha mostrado un buen nivel en este inicio de campaña pese a que haya habido partidos en los que se ha ido de vacío.



El vestuario naranja no se fía de un oponente que se encuentra antepenúltimo, pero que, salvo el choque ante el Becerril, ha competido en todos los encuentros pese a que tenido enfrente rivales importantes como el Zamora o el Salmantino. «Es un equipo que suele utilizar el juego directo y que cuenta con jugadores con mucha experiencia en el grupo. Son peligrosos en el área y nos les hace falta llevar el peso del partido para crear peligro. Uno de sus hombres más determinante es el delantero Alfonso, en el que recae la mayor parte de la responsabilidad ofensiva. También es un conjunto que sabe defender y que lo hace bien», explica.



David Serrano ha dejado esta semana de ser el entrenador del conjunto soriano por discrepancias con la directiva. Hasta el momento, el club no ha hecho oficial su sustituto, por lo que el equipo puede llegar a Burgos sin inquilino fijo en el banquillo.



Portal es la única baja segura en el bando burgalés, que recupera a Dava y Jesús del Rincón.Ambos están recuperados de sus respectivas lesiones, aunque el cuerpo técnico no tiene claro que tengan el ritmo de competición suficiente para jugar de inicio. Todo indica que entrarán en la lista, pero no estarán en el once.