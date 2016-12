Brine y Martínez, ausentes en el retorno al trabajo

Las minivacaciones navideñas no han sentado demasiado bien al San Pablo Inmobiliaria. El primer equipo del club regresó ayer al trabajo con dos importantes ausencias en sus filas, las de los exteriores Brandon Brine y Edu Martínez.

Ninguno de los dos pudo ejercitarse ayer con el grupo en el retorno al trabajo. El alero australiano, aquejado una vez más por sus habituales episodios de migraña que le impiden practicar cualquier actividad física, y el riojano por un golpe que se produjo la semana pasada durante una sesión de entrenamiento.

En principio, Diego Epifanio ‘Epi’ confía en poder contar con ambos en el trascendental partido que jugará el CB Miraflores el próximo viernes en el Marta Domínguez frente a Quesos Cerrato Palencia en un derbi regional en el que ambos se jugarán la Copa Princesa. El ganador obtendrá un billete para jugar el primer título oficial de la temporada -un trofeo que han levantado los morados en las dos últimas ediciones-.

Y es que el cuerpo técnico azulón estima que Brine -quien pudo participar en la tarde del lunes en el concurso de mates del III Basketball Christmas Edition- podrá sumarse sin problemas al trabajo en las próximas horas. Más dudas le genera el regreso de Martínez, cuya incorporación al grupo dependerá de que remitan los dolores en su articulación.

No quedan ahí los problemas para el San Pablo, pues otro de los jugadores clave en el esquema táctico del San Pablo Inmobiliaria, el pívot Goran Huskic, no se encuentra al 100% de su potencial aquejado de un proceso gripal.

En otro orden de cosas, y tras la celebración de una sesión de entrenamiento técnico en El Plantío, la plantilla, cuerpo técnico y directiva del CB Miraflores celebrará la ya tradicional comida de hermandad de las navidades.