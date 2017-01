Buena oportunidad para el Atrio

Año nuevo, vida nueva. Es el deseo que ha pedido el Atrio a los Reyes Magos. Hasta tierras sorianas se desplaza el Bupolsa en la apertura de la segunda vuelta de competición. El cuadro burgalés desafía al Sporting Uxama en el municipal de El Burgo de Osma (16,00 horas) con la intención de recuperar sus mejores sensaciones y conseguir en la segunda vuelta encaramarse a las posiciones de honor de la tabla clasificatoria.

Tan solo un punto separa a ambos equipos en la general (los anfitriones son octavos, mientras que los burgaleses ocupan la 11ª plaza), por lo que una victoria permitiría a la escuadra de Pechu dar un salto en la tabla. Pero para ello deberán recuperar su mejor versión y mejorar su rendimiento a domicilio, primero haciéndose fuertes en la retaguardia para explotar después su arsenal ofensivo en el área contraria.

Los burgaleses no pudieron despedir 2016 como hubiesen deseado, pues un tropiezo ante el Numancia B les cortó de raíz su mejor racha de la temporada, pero pretenden cambiar el paso de una vez por todas en busca de la ansiada regularidad que se les viene resistiendo.

Enfrente les espera un Sporting Uxama que no ha sido capaz de hacerse fuerte hasta el momento ante su afición, donde solo ha logrado 2 triunfos en la primera vuelta de competición (ha sacado más puntos a domicilio). De hecho, los sorianos solo han sumado 1 punto en los últimos 3 encuentros ante su público.

Esa dificultad para encarrilar las contiendas en El Burgo de Osma la tratará de explotar el Atrio Bupolsa, para lo que deberá echar el candado a su portería y evitar incurrir en los habituales despistes defensivos que le han costado demasiados puntos en lo que va de curso.

Dos serán las bajas seguras que tendrá el Atrio en Soria, el defensor Óscar y el atacante Juan. Aunque el equipo, que inició la semana de vuelta al trabajo con una dura sesión de carga física, tiene a varios de sus efectivos tocados con molestias físicas que en principio no les impedirán entrar en la citación. Es el caso de Gato, Tobar, Asier, Cristian y Raúl Corcuera.

«Fuera de casa nos está costando mucho sacar puntos. Tenemos que evitar cometer errores atrás, porque luego nos cuesta mucho jugar yendo por detrás en el marcador. El del Uxama es un campo en el que tenemos que puntuar», explica Pechu.