CAUDAL: 1

CD MIRANDÉS: 3

Árbitro: Sesma Espinosa (comité riojano). Amonestó a los locales Bonaque y Alberto.

Goles: 0-1, min. 18: Yanis. 0-2, min. 30: Adrián Llano, en propia puerta. 1-2, min. 34: Alberto. 1-3, min. 39: Cervero.



Caudal Deportivo: Rabanillo; Pelayo, Catú, Bonaque, Perujo; Alberto; Thaylor (Javi Sánchez, min. 57), Adrián Llano (Prendes, min. 67), Borja Prieto, Iker Alegre; Borja Navarro (Camochu, min. 71).

CD Mirandés: Limones; Mario, David Prieto, Melli, Paris; Borja Sánchez (Andrés, min. 69), Rúper, Romero; Eloy Gila (Igor Martínez, min. 54), Cervero, Yanis (Jaime Santos, min. 86).

Quinta victoria consecutiva lejos de casa para un Mirandés que aprieta con fuerza el acelerador y se escapa. Tiene ya seis puntos de margen sobre Sporting B y Burgos CF, sus más inmediatos perseguidores. Los de Pablo Alfaro se llevaron la victoria del Hermanos Antuña gracias al acierto goleador en una estupenda primera mitad, acompañado del control del encuentro en una reanudación sin sobresaltos.



Arrancó el encuentro con ambas escuadras tratando de hacerse con el control de la zona ancha y con un primer susto de los locales, cuando un centro raso de Borja Navarro lo empalmaba Alberto en la frontal, con buena intervención de un Limones bien colocado.



Pero poco a poco, el mejor juego del Mirandés en la medular iba inclinando el encuentro hacia la meta de Rabanillo. El primer aviso serio de los rojillos llegó a los 11 minutos. Centro al área y testarazo bombeado de Eloy Gila que se fue al larguero.El rechace le cayó a Yanis y su intento, también de cabeza, se fue alto. No perdonó el extremo rojillo pocos minutos después, cuando la presión alta de los de Pablo Alfaro permitió a Rúper recuperar en tres cuartos, entrar y poner un centro que Yanis envió al fondo de las mallas con una perfecta volea.



El gol desdibujó a los locales, muy precipitados y con poco fútbol de elaboración. Tocaban mejor los mirandesistas, bien colocados y seguros, ofreciendo una imagen muy superior. David Prieto perdonó a la salida de un córner. Poco después un grave error de Borja Prieto en un pase atrás dejó a Borja Sánchez solo ante Rabanillo. Se precipitó el ‘10’ del Mirandés en su intento de vaselina, que se escapó demasiado alto.



Y a la media hora del encuentro llegó el segundo. Antonio Romero puso un córner desde la derecha del ataque con una rosca diabólica, y al alimón entre Melli y el local Llano peinaban el esférico, que se iba al fondo de la portería. El partido era un monólogo del Mirandés, ofreciendo una sólida imagen de líder.



Pero un chispazo de los locales le iba a poner algo de picante a la matinal del domingo. El cántabro Alberto enganchó un trallazo con la diestra desde 25 metros que se clavaba en la escuadra de Limones, un golazo que acortaba distancias. Fueron minutos de fuerte presión del Caudal, pero que saltó en pedazos en un grave fallo del arquero Rabanillo.



Un centro inocente al área se le escapó de las manos y Diego Cervero, alma de killer, no perdonó para hacer el tercero del Mirandés.El delantero asturiano sigue en racha y en el Hermanos Antuña logró la décima diana de la temporada en solo 11 jornadas. Hasta el momento es el hombre más determinante del CD Mirandés -y de toda la categoría-.



Con un peligroso disparo del asturiano Borja Prieto que se marchaba fuera por poco llegaba el descanso con esa clara renta de un Mirandés letal en sus llegadas.



La segunda parte tuvo bastante menos intensidad, con un Caudal de Mieres que quería pero no podía y un Mirandés que echó las líneas hacia atrás, defendiendo con tranquilidad y mucho orden un marcador que nunca corrió peligro real.



Los asturianos crearon alguna buena oportunidad de gol, como un disparo de Iker Alegre que se perdió alto a la hora de juego o una buena combinación tres minutos después con delicioso detalle técnico del propio Alegre, un toque de espuela sobre la irrupción de Borja Navarro, que chutó desviado sobre la portería de Limones.



Pocas llegadas a puerta se pudieron registrar en el haber de los rojillos en estos segundos 45 minutos de la contienda. Si acaso, una buena triangulación con disparo final de Igor Martínez que taponó el lateral Perujo, o un remate lejano sin problemas para el meta local.



Así, el encuentro se fue deslizando hacia el silbato final sin mayores complicaciones, sellando una nueva victoria para un Mirandés que pisa fuerte.