Bupolsa y Aparejadores piden soluciones para San Amaro

BURGOS

Aparejadores RC y CD Bupolsa vuelven a unir sus voces para pedir una mayor atención por parte del Ayuntamiento de Burgos. Estas entidades comparten el remozado campo de San Amaro, una instalación que demanda las mejoras pendientes y que, a ojos de los usuarios, debe pulir algunos detalles de su gestión.



Gran parte de la atención se centra en la inexistente grada. Ambos clubes solicitan un encuentro formal con el Ayuntamiento para conocer de primera mano el estado actual del proceso administrativo previo al inicio de las obras. «No tenemos ninguna comunicación. Oímos cosas, pero oficialmente no nos dicen nada», lamenta Iñaki Sicilia.



El presidente de la entidad gualdinegra amplía el abanico de peticiones. «Tenemos una serie de necesidades y esperamos que se puedan subsanar. La gradas, los baños, las tomas de luz, la publicidad estática... La instalación pide un desfibrilador», explica el dirigente.



«Necesitamos más facilidades», zanja Sicilia. Por su parte, el CD Bupolsa hace hincapié en la importancia de contar con una caseta que actúe como zona de taquillas en los partidos. Su presidente, Carlos Cámara, señala la necesidad de facilitar la labor a los profesionales que trabajan en el recinto los días de competición. «Cuando vienen equipos de ciudades como Salamanca se nos cae la cara de vergüenza», resume.



La entidad blanca se siente cómoda en San Amaro y quiere echar raíces en una instalación que puede mejorar sus prestaciones. «Estamos contentos porque jugamos donde queremos, pero hay que hacer un esfuerzo entre todos para solucionar las carencias», indica.



Los vestuarios también preocupan a Aparejadores y CD Bupolsa. Ambos denuncian que estos locales no pueden asumir la alta ocupación diaria de San Amaro. Cabe recordar que otros clubes de fútbol se ejercitan en este campo y que ahora se da protagonismo a las escuelas municipales. «Hay seis vestuarios, pero uno es de árbitros y en él caben cuatro personas. Es un problema terrible y todo es un poco caótico. Lo importante es que nos llevamos bien entre todos, pero hay mucho desorden», comenta Cámara.



La nueva grada habilitará una zona que actuará como almacén. Mientras tanto, los clubes se adaptan a las circunstancias. «Nos pusieron una caseta y un contenedor al fondo, pero ya han entrado a robar», lamenta el representante del Bupolsa, quien solicita una mayor atención de los responsables municipales. «La última reunión formal fue hace un año y hace falta un contacto directo más continuo, que nos hagan más caso», explica.



Por último, gualdinegros y blanquillos se reunirán con el resto de usuarios de San Amaro para solicitar una reducción de las tarifas de alquiler del campo. Las cantidades a abonar por los clubes ‘se comen’ gran parte de las subvenciones del Ayuntamiento y es otro problema a tratar entre las partes.



Además, los usuarios lamentan las dificultades que encuentran para hacer un uso pleno de la instalación. El Aparejadores RC ya ha manifestado en varias ocasiones su malestar porque no puede ejercitarse en todo el espacio dedicado a su deporte porque comparten zona con un campo de fútbol7. Por su parte, el Bupolsa denuncia que las porterías están ancladas a la valla, situación que les obliga a utilizar los palos de rugby como porterías.

FÚTBOL Y RUGBY POR 50 EUROS. Por segunda temporada consecutiva, el Aparejadores RC y el CD Bupolsa lanza un carnet conjunto. Esta iniciativa pretende fomentar «la hermandad» entre distintas disciplinas y atraer masa social para los dos proyectos. Los interesados podrán disfrutar de los partidos de ambos conjuntos por 50 euros y con su ayuda reforzarán los vínculos surgidos en San Amaro.



«Compartimos las instalaciones y tenemos la suerte de llevarnos bien. Colaboramos, nos ayudamos y padecemos juntos», señala el presidente del Aparejadores RC, Iñaki Sicilia. «Unimos fuerzas para lograr un fin común, fomentar el deporte en esta ciudad», añade Carlos Cámara, dirigente del Bupolsa.