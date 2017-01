Bupolsa, nuevo líder de la División Femenina

BURGOS

El XXIV Trofeo La Amistad Hotel Ciudad de Burgos disputó el pasado fin de semana una nueva jornada de Liga, entrega que trajo consigo el cambio de líder en la División Femenina a favor del CD Bupolsa y la conservación de sus primeros puestos del Bar Salo y el Bar Donde Siempre en las dos categorías masculinas.



Empezando por aquí, en la Primera División ‘Trofeo Deportes Villa Sport’ el actual líder, Bar Salo, tenía un duro compromiso ante el equipo del Hotel Ciudad de Burgos. Finalmente, se impuso por un marcador de 5-3 para mantener su primer puesto con tres puntos de ventaja.



Renta importante sobre dos equipos como Tifema Arcecarne y El Gallinero, que son los que de manera provisional le acompañan en el podio tras sacar adelante también sus respectivos encuentros ante el Fútbol Factory (goleada por 11-0) y el Battaner Ubiplast (triunfo no menos claro por 12-4).

Mientras, el cuarto clasificado, con solo un punto menos que el dúo perseguidor del líder, es ahora el Carnicería Santamaría, que en esta ocasión no pudo pasar del empate ante el Chigre Astur (3-3); completándose la jornada con la clara victoria del Clínica Dental Buquo ante el colista Cervecería Salas 7, por 7-1.



En donde hubo sorpresas a raudales fue en la Segunda División ‘Trofeo Cafetería Kobold’, en la que se vivió la derrota de los tres primeros clasificados, aunque al primero de ellos, el Bar Donde Siempre, no le supusiera perder el liderato. Se medía al Rivendel, sexto clasificado, y cayó por la mínima (4-3) para encajar así su primer revés.



Mientras, los que sí pierden de momento sus posiciones en el podio son el Bar Rebote y el Centros Javier Ortiz Restaurante Balfé, que descienden a la cuarta y quinta plaza respectivamente tras perder de forma sorprendente ante el hasta ahora colista, Móvil Suite (3-5), y el Movemos FS (2-3), nuevo segundo clasificado a solo un punto del Bar Donde Siempre.



Cerró la jornada la goleada protagonizada por el nuevo tercer clasificado, el Clínica Dental Teresa Manso, que dio buena cuenta del Bar La Guarida ES Villalón (5-12) para colocarse igualmente a solo un punto del liderato.



Nuevo cambio en cabeza

En la División Femenina ‘Trofeo Revista Senda’ hubo un nuevo cambio de inquilino en el piso del liderato, el cual pasa ahora a ser retomado por el CD Bupolsa gracias a su contundente triunfo por 0-12 ante el colista, Tierra de Lara. Esta victoria se unió a que el líder hasta el pasado domingo, Bar Jaleo, descansaba en esta ocasión. Por ello, queda relegado al segundo puesto con tres puntos menos.