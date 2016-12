El Burgos CF acabará 2016 sin novedades. Esta semana parecía propicia para que los nuevos mandatarios tomarán sus primeras decisiones deportivas, aunque por el momento nada ha transcendido a la luz público.José Luis García, el presidente blanquinegro, señaló que la presentación del nuevo director deportivo sería, con probabilidad, el pasado jueves, aunque no ha sido así. GonzaloAntón sigue trabajando para dar forma al nuevo proyecto y un nuevo aire a la plantilla blanquinegra, aunque el primer equipo ha regresado a los entrenamientos y no ha habido caras nuevas.

Mandiola pide rapidez en la toma de decisiones e insiste en que el mes de enero es crucial para la suerte del equipo, aunque en los despachos van más despacio. Todo indica que será en la primera semana del año cuando comiencen a llegar las caras nuevas. La contratación del director deportivo es lo que está ralentizando el resto.

Ha habido conversaciones con varios jugadores y algunas están ya avanzadas, aunque la nueva directiva tiene claro que el primer paso debe ser el responsable técnico y a partir de ahí los protagonistas serán los fichajes y, como consecuencia, las salidas de algunos de los hombres que en estos momentos forman parte del plantel burgalesista.

Mandiola ya prepara el choque ante la Arandina del próximo 8 de enero y lo hace con la preocupación de encontrar un lateral derecho . De momento no ha dado pistas de sus preferencias. El equipo se ejercitó ayer por la mañana sobre el césped de El Plantío y hoy volverá a hacer lo propio. Mañana será día de descanso, mientras que los futbolistas volverán al trabajo el lunes 2 de enero. El martes trabajarán en doble sesión. El cuerpo técnico no tiene cerrado el plan semanal, ya que si llegan refuerzos podrían trabajar todos los días.



SAN SILVESTRE BURGALESISTA

La asociación blanquinegra celebrará la quinta edición de la ‘San Silvestre Burgalesista’, que tiene como objetivo participar en la carrera cidiana con los colores del club blanquinegro. Al haber cambiado la salida, el colectivo ha decidido que la foto de familia la realizarán en las escaleras de las oficinas del Burgos CF a las 18:30 horas. Los participantes en esta iniciativa entrarán en el sorteo de 15 camisetas del modelo llamado ‘Matagigantes’ y 5 bufandas blanquinegras. El sorteo se realizará instantes después de la foto. Para participar es necesario portar un dorsal de la San Silvestre Cidiana y llevar cualquier prenda oficial del Burgos CF (camiseta, sudadera, bufanda, prenda entrenamiento etc) de cualquier temporada. Una vez se haya realizado el sorteo, serán entregados los premios a los ganadores.